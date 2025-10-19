Biebrichs Offensive glücklos: 0:2 bei Steinbach Haiger II

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

John Reith scheierte gleich an TSV-Keeper Chris Schubert. Niclas Siefert ließ zwei 02-Chancen folgen, Ben Zornhagens Schuss prallte an den Pfosten – die Gäste drängten auf die Führung. Und das war nur die erste Welle von unfassbar vielen Biebricher Möglichkeiten. „Das waren die meisten Chancen, die wir je hatten. Wir bringen alles mit, haben bis zum Ende der Nachspielzeit gerackert und an uns geglaubt. Nur in einer Statistik passt es nicht. Und das ist nun mal die Wichtigste im Fußball“, hatte 02-Coach Nazir Saridogan mit der Mannschaft am Faktor „fehlende Kaltschnäuzigkeit im Abschluss“ zu knabbern.