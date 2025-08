Biebrichs Niko Puchalla trifft schon nach 15 Sekunden

Wiesbaden . Mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg im Stadtderby zweier topgesetzter Verbandsligisten ist der FV Biebrich 02, Fastaufsteiger in die Hessenliga, gegen den Aufsteiger Türkischen SV in die neue Saison gestartet.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Schon nach rekordverdächtigen 15 Spielsekunden schossen die „Blauen“ vor rund 550 Zuschauern ihr erstes Saisontor. Niclas Siefert hatte sich mustergültig über rechts durchgesetzt und maßgerecht auf Niko Puchalla geflankt. Der 19-jährige Stürmer wuchtete den Ball frei stehend am langen Pfosten mit der Stirn in die Maschen. Die Gäste lösten sich allmählich aus der Umklammerung und kamen immer wieder zu schnellen Vorstößen – ohne zwingend zu sein. Das Tempo hielt sich bei beiden Mannschaften hernach in der ersten Hälfte auf dem großen, noch feuchten Rasen auf der Jürgen-Grabowski-Anlage in Grenzen. Der gefoulte Biebricher Kengo Tabira schoss noch einen Strafstoß neben das Tor (29.).