Biebrichs Hoffnung auf den Aufstieg

Wiesbaden. Beim FV Biebrich 02 ist die Hoffnung auf den Aufstieg größer geworden – auch weil der SV Zeilsheim zuhause gegen den FC Waldbrunn patzte (1:6). „Klar, hat man sich gefreut, dass wir es wieder in der eigenen Hand haben. Es ist wieder Brisanz reingekommen“, sagt 02-Coach Nazir Saridogan. Mit einem Sieg im Derby am Mittwoch (20 Uhr) gegen den SV Wiesbaden würden die Biebricher auf Platz zwei – an Zeilsheim vorbei – springen, der die Relegation zum Aufstieg in die Hessenliga bedeuten würde.