Biebrichs Chancen-Wucher wird bestraft

Dietkirchen. Eigentlich war es eine gute Leistung. Mit nur einem entscheidenden Manko im Lager des FV Biebrich 02, der in der Partie beim TuS Dietkirchen bei einer Palette bester Möglichkeiten nur einen Treffer erzielte, während die Gastgeber quasi die einzige Biebricher Defensiv-Lücke nutzten - Endstand 1:1.

Kontrastprogramm nach dem Abpfiff: Die Heimelf jubelte, bei den Biebrichern gingen die Köpfe nach unten. Dabei hatte es gar keinen Sieger gegeben. Doch das Remis drückte den 02ern mächtig aufs Gemüt. "Eine gefühlte Niederlage. Wir waren das klar bessere Team, haben aber sieben Hundertprozentige liegen gelassen", haderte Gäste-Coach Nazir Saridogan mit dem Abschlusspech. Zudem war TuS-Keeper Marc Kohlhepp mehrmals in Klasse-Manier zur Stelle.

Bereits im ersten Durchgang verzeichnete Biebrich - etwa durch Saefudin Oukouiss und den Kopfball von Tim Emmel - beste Chancen. Zur Pause brachte Saridogan mit Nikos Iosifidis und Gero Herranz zwei neue Spieler. Das zündete sofort. Iosifidis wurde auf der linken Bahn steil geschickt, setzte sich gegen einen Dietkirchener durch und passte in die Mitte, wo Niko Puchalla abgezockt verwandelte. Der Bann schien gebrochen, der Weg frei zum Dreier. Doch weit gefehlt. Beim Ausgleich von Paul Steinhauer (73.) bot Biebrichs Defensive das einzige Mal ein Lücke, die sofort genutzt wurde. Im Endspurt intensivierten die Gäste nochmals den Druck. Derrick Amoako in zwei Szenen und erneut Oukouiss kamen in aussichtsreichen Situationen jedoch nicht an Kohlhepp vorbei. Für die 02er folgt nun das Heimspiel gegen SF/BG Marburg (So., 17. August, 17 Uhr).

Biebrich 02: Neumann; Emmel, Waldraff, Koch, Siefert (72. Nuernberg), Oukouiss, Offermann (46. Iosifidis), Tabira (46. Herranz), Amoako, Pinger, Puchalla.

Tore: 0:1 Puchalla (47.), 1:1 Steinhauer (73.). - Zuschauer: 150.