Biebricher U19 steht im Finale des Hessenpokals

"Ein tolles Gefühl für unsere Jungs. Sehr viel Freude und Erleichterung", sagte 02-Coach Salih Dik-Fesci nach einem mitreißenden Halbfinale vor knapp 300 Zuschauern. Ein Achtungserfolg, der zeige, dass man auch mit den ganz Großen mithalten könne, streicht Dik-Fesci heraus, der berichtet, dass die Mannschaft nach Abpfiff von allen Seiten Lob geerntet habe. "Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem wir mit Respekt an die Sache herangegangen sind. Wir sind aber sehr mutig uns selbstbewusst aufgetreten", sah Dik-Fesci seine Mannschaft direkt auf der Höhe. Jonas Nürnberg (1.) verwandelte nach nicht mal einer Zeigerumdrehung vom Punkt, nachdem Gero Harranz gefoult wurde. Zehn Minuten vor der Pause schafften die Jung-Lilien jedoch den Ausgleich - Kelvin Kunstmann traf per sattem Schuss aus spitzem Winkel (35.).

Saefudin Oukouiss ist Biebrichs Matchwinner

In einem "extrem laufintensiven" Spiel, so Dik-Fesci, ging es nach kräftezehrenden 90 Minuten in die Verlängerung. In der die ersten 15 Minuten zunächst torlos blieben. Bis Saefudin Oukouiss in der 107. Minuten im Gewühl nach einem Freistoß aus dem Halbfeld schließlich zum vielumjubelten Siegtreffer einköpfte. "Wir sind mit offenem Visier reingegangen", war laut Dik-Fesci auch 02-Ehrenvorsitzender Horst Klee nach Abpfiff hocherfreut über die Leistung der A-Junioren. Nun wartet Eintracht Frankfurt im Finale am 19. Juni in Bad Vilbel. Für die 02er ist in der Hessenliga noch Platz drei in Aussicht. Besonders streicht Dik-Fesci die gute Zusammenarbeit im Trainerteam mit seinen beiden Co-Trainern Pascal Bertram und Tolga Sahin heraus.