Biebricher Kunstrasen-Sanierung abgeschlossen

Und Biebrich 02 musste improvisieren beim Spiel- und Trainingsbetrieb, und das mit über 20 Mannschaften und rund 440 Jugendlichen. Zu allem Überfluss fuhr dann auch noch ein Lastwagen über den Kunstrasenplatz und hinterließ dabei, wie berichtet, tiefe Furchen auf dem gerade erst geglätteten Untergrund. Offenbar war die Baustelle nicht gegen Befahren gesichert gewesen. Zudem sorgte auch noch ein erneuter Wasserrohrbruch auf dem Naturrasenplatz dafür, dass auch dieser Platz zwischenzeitlich gesperrt werden musste.

Aus dem Rathaus heißt es: „Der alte Kunstrasenplatz sollte bereits im Haushaltsjahr 2022/2023 ausgetauscht werden. Die Sanierung wurde zurückgestellt, da sie mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt Biebrich Mitte“ als eine insgesamt größere Maßnahme unter Einbeziehung des Jürgen-Grabowski-Sportfeldes durchgeführt werden sollte und die Fördermittel in Höhe von einer Million Euro von Bund und Land (zwei Drittel der Gesamtfinanzierung) erst im Dezember 2023 mit Zuwendungsbescheid bewilligt wurden.“

Sanierung des Rasens trotz Schwierigkeiten abgeschlossen