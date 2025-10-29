Biebricher Kunstrasen-Sanierung abgeschlossen

Biebrich. Was lange währt, wird endlich gut. In Teilen, jedenfalls. Und das ist für den FV Biebrich 02 endlich mal wieder eine positive Nachricht, die da am vergangenen Donnerstagvormittag via Pressemitteilung aus dem Wiesbadener Rathaus an die Öffentlichkeit ging: Der Kunstrasenplatz vor dem Clubheim auf der Jürgen-Grabowski-Sportanlage ist fertiggestellt. Ab Freitag (24.) können die Sportlerinnen und Sportler den Platz wieder vollumfänglich nutzen. Bei den Maßnahmen war es zu einigen Verzögerungen gekommen.
Und Biebrich 02 musste improvisieren beim Spiel- und Trainingsbetrieb, und das mit über 20 Mannschaften und rund 440 Jugendlichen. Zu allem Überfluss fuhr dann auch noch ein Lastwagen über den Kunstrasenplatz und hinterließ dabei, wie berichtet, tiefe Furchen auf dem gerade erst geglätteten Untergrund. Offenbar war die Baustelle nicht gegen Befahren gesichert gewesen. Zudem sorgte auch noch ein erneuter Wasserrohrbruch auf dem Naturrasenplatz dafür, dass auch dieser Platz zwischenzeitlich gesperrt werden musste.
Aus dem Rathaus heißt es: „Der alte Kunstrasenplatz sollte bereits im Haushaltsjahr 2022/2023 ausgetauscht werden. Die Sanierung wurde zurückgestellt, da sie mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt Biebrich Mitte“ als eine insgesamt größere Maßnahme unter Einbeziehung des Jürgen-Grabowski-Sportfeldes durchgeführt werden sollte und die Fördermittel in Höhe von einer Million Euro von Bund und Land (zwei Drittel der Gesamtfinanzierung) erst im Dezember 2023 mit Zuwendungsbescheid bewilligt wurden.“
Nach Verzögerungen bei der Ausschreibung und trotz einer „unachtsamen Beschädigung der unter dem Rasen befindlichen elastischen Tragschicht“ habe die ausführende Firma das trockene und beständige Wetter der vergangenen Wochen nutzen können und die Sanierung zügig umgesetzt.
Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) dazu: „Ich freue mich sehr, dass wir mit der erfolgreichen Sanierung des Kunstrasenplatzes den ersten Teil dieser großen Baumaßnahme abgeschlossen haben. Nun werden wir mit Hochdruck die weiteren Planungen für das Jürgen-Grabowski-Sportfeld in Angriff nehmen und hoffentlich in einem Jahr, zum Herbst 2026, ebenfalls abgeschlossen haben.“