Biebrich vs. Walluf: Mit Sieg im Flutlicht-Derby oben dranbleiben

Wiesbaden/Walluf. Verbandsliga-Derby mit richtungsweisendem Charakter: Wenn der FV Biebrich 02 und die SG Walluf am Mittwochabend (20 Uhr, zu sehen im Livestream mit Ex-SVWW-Coach Christian Hock als Experte) die Rückrunde der sechsthöchsten Spielklasse einläuten, dann steht nicht nur Prestige auf dem Spiel – sondern es geht auch um drei ganz wichtige Punkte, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. Gelingt der SG Walluf nach dem 3:1 im Hinspiel auch im Rückspiel ein Sieg, würden die Rheingauer mit dem derzeitigen Zweiten, dem Türkischen SV, gleichziehen. Die 02er wiederum könnten mit drei Punkten im Flutlichtspiel die Wallufer einholen. Was unterstreicht, wie eng es auch nach einer Saisonhälfte noch im oberen Tabellendrittel zugeht.

Beide Teams gehen mit Rückenwind in die Partie, haben am vergangenen Wochenende Siege eingefahren. Die Biebricher waren bereits am Freitagabend mit 5:1 beim FC Germania Okriftel erfolgreich, am Sonntag feierte die SG Walluf ein 5:2 über den TSV Steinbach Haiger II.

Als Zuschauer bei den Spielen waren jeweils die Trainer des kommenden Gegners vor Ort. So sah Wallufs Trainer Matthias „Adi“ Dworschak eine „griffige, intensive Mannschaft mit jugendlichem Elan, die von ihrem Esprit und ihrem Tempo lebt“. Auf der Gegenseite lieferte die Wallufer Partie am Sonntag wenig Aufschlussreiches für Biebrichs Trainer Nazir Saridogan, da die Wallufer schon nach fünf Minuten in Überzahl agierten und sich die Statik des Spiels somit komplett änderte. „Zuhause ist es bei Walluf ja nochmal anders als auswärts. Aber generell muss man schon den Hut ziehen: Dafür, dass sie so viele Qualitätsspieler durch Verletzungen verloren haben, spielen sie eine sehr erfolgreiche Saison“, findet Saridogan.

Man mag gar nicht ausdenken, wo die SG Walluf aktuell stehen würde, hätten sich nicht mehrere Schlüsselspieler schwer verletzt. Bereits seit der Vorsaison fehlt Daniel Bienek (Adduktorenabriss) und wird wohl im Januar wieder ins Training einsteigen. In der Vorbereitung riss sich Kapitän Marvin Esser das vordere Kreuzband. Im ersten Saisonspiel in Okriftel erwischte es Top-Stürmer Jan Löwer (Kreuzband- und Meniskusriss), im Training danach Vlorim Jonuzi (Kreuzbandriss) sowie beim Auswärtsspiel in Limburg den zu diesem Zeitpunkt formstarken Mittelfeldmotor Marvin Kauer, ebenfalls mit Kreuzbandriss. Max Hasenstab fiel zwischenzeitlich sechs Wochen mit Zehenbruch aus. „Adi“ Dworschak sagt: „Solch ein Verletzungspech habe ich in dieser Form noch nie erlebt. Aber die Jungs haben das mit viel Bereitschaft aufgefangen“ Generell fühlt sich der im Sommer gemeinsam mit Trainerpartner Kevin Detloff installierte Ex-Profi als Coach des Verbandsligisten wohl. „Seit meiner Zusage habe ich in jeder Sekunde das Gefühl gehabt, das Richtige getan zu haben“, sagt der 51-Jährige.

Außer den Langzeitverletzten stehen der SGW im Derby am Mittwoch alle Spieler zur Verfügung, nach abgesessener Rotsperre kehrt Mehdi Filali Baba in den Kader zurück. Die Biebricher müssen die Ausfälle von Nikos Iosifidis (Syndesmosebandriss), David Schug (Knorpelschaden im Knie) und Gero Herranz (pausiert derzeit) verkraften. Der Einsatz von Saefudin Oukouiss ist aus privaten Gründen fraglich. Für die Biebricher ist es das erste Heimspiel nach einer Serie von fünf Auswärtsspielen und gleichzeitig die Premiere auf dem frisch sanierten Kunstrasenplatz am Jürgen-Grabowski-Sportfeld.





