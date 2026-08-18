Biebrich: Vor dem Derby mit Watai noch besser und breiter aufgestellt Dienstag zweiter Anlauf für Duell mit Türkischem SV, auf dessen Heimstätte am Niederfeld der OB eine schnelle Instandsetzung ankündigt von Stephan Neumann · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser

Wieder beim FV Biebrich am Ball: Yoshiki Watai. – Foto: Willi Roth (Archiv)

Wiesbaden Unverhofftes Derby-Highlight auf dem 2025 erneuerten Kunstrasenplatz vor dem Vereinsheim des FV Biebrich 02. An diesem Dienstag (20 Uhr) sind beim Duell mit dem Türkischen SV auf jeden Fall gute Platzerverhältnisse gewährleistet. Nachdem am Sonntag der erste Derby-Versuch auf der Sportanlage Niederfeld mit dem Heimvorteil für den TSV ausgefallen war. Schiedsrichter Leonard Martin hatte Risse auf dem Kunstrasenfeld geltend gemacht, der aus dem Rheingau stammende Verbandsschiedsrichterchef Klaus Holz konnte das nach den erhaltenen Fotos nachvollziehen: „Eine richtige und mutige Entscheidung. Die Gesundheit der Spieler geht vor.“

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Kurzerhand wurde nun für das Derby-Hinspiel das Heimrecht getauscht. Während Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende das Thema am Montag im Rahmen der Wiesbadener Pokalauslosung im Rathaus-Festsaal sofort aufgriff und von städtischer Seite umgehende Reparaturen angekündigte. Insgesamt stünden in Wiesbaden Sanierungen bei vier Kunstrasenfeldern an. „Ich weiß, es reicht nie“, bat der OB bei der zeitlichen Umsetzung um Verstädnis und Geduld, es sei auch einer Frage verfügbarer Mittel. Am Niederfeld, wo auch TSV-Platznachbar FC Freudenberg mit seinem große Pool an Aktiven- und Jugendteams beheimatet ist, soll nun aber schnell die Bespielbarkeit wieder hergestellt und eine Sperrung vermieden werden. Schließlich wären Ausweichmöglichkeiten nur äußerst begrenzt verhanden.