Biebrich: Vor dem Derby mit Watai noch besser und breiter aufgestellt

Wiesbaden Unverhofftes Derby-Highlight auf dem 2025 erneuerten Kunstrasenplatz vor dem Vereinsheim des FV Biebrich 02. An diesem Dienstag (20 Uhr) sind beim Duell mit dem Türkischen SV auf jeden Fall gute Platzerverhältnisse gewährleistet. Nachdem am Sonntag der erste Derby-Versuch auf der Sportanlage Niederfeld mit dem Heimvorteil für den TSV ausgefallen war. Schiedsrichter Leonard Martin hatte Risse auf dem Kunstrasenfeld geltend gemacht, der aus dem Rheingau stammende Verbandsschiedsrichterchef Klaus Holz konnte das nach den erhaltenen Fotos nachvollziehen: „Eine richtige und mutige Entscheidung. Die Gesundheit der Spieler geht vor.“
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Kurzerhand wurde nun für das Derby-Hinspiel das Heimrecht getauscht. Während Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende das Thema am Montag im Rahmen der Wiesbadener Pokalauslosung im Rathaus-Festsaal sofort aufgriff und von städtischer Seite umgehende Reparaturen angekündigte. Insgesamt stünden in Wiesbaden Sanierungen bei vier Kunstrasenfeldern an. „Ich weiß, es reicht nie“, bat der OB bei der zeitlichen Umsetzung um Verstädnis und Geduld, es sei auch einer Frage verfügbarer Mittel. Am Niederfeld, wo auch TSV-Platznachbar FC Freudenberg mit seinem große Pool an Aktiven- und Jugendteams beheimatet ist, soll nun aber schnell die Bespielbarkeit wieder hergestellt und eine Sperrung vermieden werden. Schließlich wären Ausweichmöglichkeiten nur äußerst begrenzt verhanden.
Was das Derby angeht, dürfen die famos in die Runde gestarteten 02er mit großer Kulisse rechnen. Während die TSV-Formation von Trainer Gökhan Caliskan darauf brennt, die 2:8-Schmach aus dem Spiel in Zeilsheim zu tilgen. Dabei soll in der Defensive Blitz-Zugang Jonathan „Jonny“ Muiomo beitragen. Bei den Biebrichern ist derweil ein Blitz-Rückkehrer spielberechtigt. Yoshiki Watai hat den Weg vom Oberligisten SV Gonsenheim zurück ans Jürgen Grabowski Sportfeld gefunden. Wenn die Möglichkeit bestehe, ihn zu bekommen, „ist es schwer, Nein zu sagen“, hält 02-Chefcoach Nazir Saridogan große Stücke auf den 28-jährigen Japaner mit ausgeprägten Offensivstärken, der zur Saison 2024/25 erstmals bei den 02er Anker geworfen und mit 15 Toren gleich eingeschlagen hatte. „Yoshi kennt unser System. Ein Spieler, der von seinem Vermögen her auch Oberliga spielen kann“, erwartet Saridogan beim Rückkehrer keinerlei Anpassungsphase. Von der Mannschaft sei Watai bestens aufgenommen werden, obwohl dadurch der Konkurrenzkampf in der gut bestückten Offensive nochmals geschürt wird. Doch die Saison ist lang. Die Biebricher, so scheint es, sind jetzt noch besser und breiter aufgestellt.