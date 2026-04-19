Biebrich verpasst Auswärts-Dreier in Heuchelheim

Der FV Biebrich spielte in Heuchelheim 1:1 unentschieden. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Nach dem Treffer des Ex-Walldorfers Noel Acun standen die Zeichen auf Auswärtssieg. Umso enttäuschter reagierte 02-Coach Nazir Saridogan, als Heuchelheim nach langem Ball und folgendem Strafraumfoul noch vom Punkt ausglich. „Ärgerlich. Heuchelheim hatte im ganzen Spiel eigentlich keine einzige Chance.“ Vor der Strafraum-Szene habe sein Team zu hoch gestanden, zudem etliche Chancen ausgelassen, vorentscheidend auf 2:0 zu stellen. Die beste Möglichkeit durch Acun. Jetzt geht es zu Juno Burg (Mi., 19.30 Uhr).

Tore: 0:1 Acun (49.), 1:1 Umsonst (82./Elfmeter). – Zu.: 100.