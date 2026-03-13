 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielvorbericht

Biebrich: Noch eine Niederlage, dann platzt wohl der Hessenliga-Traum

02er zu Saison-Wiederauftakt "wie gelähmt" +++ Biebrich will gegen Waldbrunn zurück in die Erfolgsspir

von Stephan Neumann · Heute, 08:58 Uhr · 0 Leser
Der FV Biebrich wirkte gegen Zeilsheim "wie gelähmt" - klappt es nun mit einem Sieg gegen Waldbrunn?
Der FV Biebrich wirkte gegen Zeilsheim "wie gelähmt" - klappt es nun mit einem Sieg gegen Waldbrunn? – Foto: Willi Roth

Biebrich. 0:1 beim Türkischen SV und jetzt ein 3:6 gegen Zeilsheim, das aufs Gemüt drückt. Sollte jetzt noch ein Spiel verloren gehen, „ist relativ klar, dass wir in dieser Klasse bleiben“, sagt der Sportliche Leiter David Schug, der das 5:3 im Pokalviertelfinale unter der Woche bei Kreisoberligist Spvgg. Sonnenberg als „Schritt nach vorne“ betrachtet, nachdem die Mannschaft in der Liga zwei Mal „wie gelähmt“ gewirkt habe.

Etwa 90 Prozent des aktuellen Kaders halten, dazu vier bis sechs hoffnungsvolle A-Jugendliche der eigenen Schmiede hochziehen - die Offensivtalente Oskar Lenk und Marcel Sadat zählen dazu - das sind für Schug im Personellen konkrete Planungsvorhaben. Samstag (16 Uhr) geht es gegen Waldbrunn.