Biebrich: Noch eine Niederlage, dann platzt wohl der Hessenliga-Traum 02er zu Saison-Wiederauftakt "wie gelähmt" +++ Biebrich will gegen Waldbrunn zurück in die Erfolgsspir von Stephan Neumann · Heute, 08:58 Uhr · 0 Leser

Der FV Biebrich wirkte gegen Zeilsheim "wie gelähmt" - klappt es nun mit einem Sieg gegen Waldbrunn? – Foto: Willi Roth

Biebrich. 0:1 beim Türkischen SV und jetzt ein 3:6 gegen Zeilsheim, das aufs Gemüt drückt. Sollte jetzt noch ein Spiel verloren gehen, „ist relativ klar, dass wir in dieser Klasse bleiben“, sagt der Sportliche Leiter David Schug, der das 5:3 im Pokalviertelfinale unter der Woche bei Kreisoberligist Spvgg. Sonnenberg als „Schritt nach vorne“ betrachtet, nachdem die Mannschaft in der Liga zwei Mal „wie gelähmt“ gewirkt habe.