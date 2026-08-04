Biebrich: Nach Topstart wartet erstes Gipfeltreffen in Hornau Zwei ambitionierte Teams treffen am Donnerstagabend aufeinander von Stephan Neumann/Philipp Durillo · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Das dürfte spannend werden: Der FV Biebrich gastiert am Donnerstagabend in Hornau. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Wiesbaden. Sie spielen nicht mehr in einer Klasse, haben aber beide einen Topstart hingelegt: Verbandsligist Biebrich 02 siegte in Niederhöchstadt 3:0, blickt nun als Vizemeister 2025 dem Gastspiel beim diesjährigen Vize TuS Hornau entgegen (Do., 20 Uhr). Eins tiefer in der Gruppenliga hat der SV Wiesbaden mit dem gleichen Resultat bei Aufsteiger SG Germania überzeugt. Jetzt kommt die SGN Diedenbergen (Do., 20 Uhr).

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. 0:3 verloren die 02er im September 2025 in Hornau, und unterlagen im Rückspiel 0:1 - jetzt haben sie die Gelegenheit, die Bilanz zu verändern. „Hornau spielt mit funktionierenden Spielsystem seit Jahren eine gute Rolle. Das wird ein sehr anspruchsvolles Spiel, in dem wir unsere Höchstleistung bringen müssen“, sagt Chefcoach Nazir Saridogan. In Niederhöchstadt habe sein Team in der ersten Hälfte das Spiel kontrolliert, in der zweiten aber zu wild agiert. Auch den Paraden von Keeper Mika Neumann sei es zu verdanken gewesen, dass TuRa nicht mehr aufkam. „Wir hätten das Spiel früher zumachen müssen. So etwas darf uns in Hornau nicht passieren“, mahnt Nazir Saridogan. John Reith und Marcel Sadat (beide krank) dürften ausfallen, Aiman Tahiri und Theodor Von Nathusius sind wieder eingestiegen - Saridogan hat genügend personelle Optionen.

Do., 06.08.2026, 20:00 Uhr TuS Hornau TuS Hornau FV Biebrich FV Biebrich 20:00 PUSH