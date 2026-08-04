Biebrich: Nach Topstart wartet erstes Gipfeltreffen in Hornau

Wiesbaden. Sie spielen nicht mehr in einer Klasse, haben aber beide einen Topstart hingelegt: Verbandsligist Biebrich 02 siegte in Niederhöchstadt 3:0, blickt nun als Vizemeister 2025 dem Gastspiel beim diesjährigen Vize TuS Hornau entgegen (Do., 20 Uhr). Eins tiefer in der Gruppenliga hat der SV Wiesbaden mit dem gleichen Resultat bei Aufsteiger SG Germania überzeugt. Jetzt kommt die SGN Diedenbergen (Do., 20 Uhr).
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0:3 verloren die 02er im September 2025 in Hornau, und unterlagen im Rückspiel 0:1 - jetzt haben sie die Gelegenheit, die Bilanz zu verändern. „Hornau spielt mit funktionierenden Spielsystem seit Jahren eine gute Rolle. Das wird ein sehr anspruchsvolles Spiel, in dem wir unsere Höchstleistung bringen müssen“, sagt Chefcoach Nazir Saridogan. In Niederhöchstadt habe sein Team in der ersten Hälfte das Spiel kontrolliert, in der zweiten aber zu wild agiert. Auch den Paraden von Keeper Mika Neumann sei es zu verdanken gewesen, dass TuRa nicht mehr aufkam. „Wir hätten das Spiel früher zumachen müssen. So etwas darf uns in Hornau nicht passieren“, mahnt Nazir Saridogan. John Reith und Marcel Sadat (beide krank) dürften ausfallen, Aiman Tahiri und Theodor Von Nathusius sind wieder eingestiegen - Saridogan hat genügend personelle Optionen.
Immerhin: Die Biebricher haben durch das 3:2 im Hessenpokal den Hornauern etwas voraus, dass die TuS seit Jahren vergeblich versuchen. Den FC Eddersheim in einem Pokalspiel zu besiegen. "Die Biebricher reiten auf einer Welle, vor allem ihr Sieg gegen Eddersheim war beeindruckend", hat Hornaus Klöckner erkannt und erwartet ein "Fifty-Fifty-Spiel". Leon Krönert (Comeback nach Verletzung) und Nico Hernandez (nach Urlaub) kehren in den Kader zurück. Gut möglich, dass Juwel Jan Drosdek nach seinem Top-Debüt gegen Dietkirchen weiter in der Innenverteidigung das Startelf-Mandat erhält.