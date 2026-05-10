Biebrich misslingt Generalprobe fürs Pokalfinale 02er verlieren Heimspiel gegen TSV Steinbach Haiger II mit 1:3 von Stephan Neumann · Heute, 18:43 Uhr · 0 Leser

Der FV Biebrich musste eine Heimniederlage gegen den TSV Steinbach Haiger II hinnehmen. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Wiesbaden. Verbandsligist FV Biebrich 02 musste vor dem Wiesbadener Pokalendspiel gegen A-Ligist SC Klarenthal am Mittwoch (19.45 Uhr/im Livestream des Wiesbadener Kurier) auf der Anlage des SC Kohlheck in der Liga ein 1:3 gegen den TSV Steinbach Haiger II verkraften.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. 02-Coach Nazir Saridogan fühlte sich an das Steinbacher 2:0 im Hinspiel erinnert: „In der Summe haben wir in beiden Spielen zu vier Toren eingeladen. Die Fehler, die wir jetzt im Rückspiel gemacht haben, das waren schon kapitale.“