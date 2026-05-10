Biebrich misslingt Generalprobe fürs Pokalfinale

Wiesbaden. Verbandsligist FV Biebrich 02 musste vor dem Wiesbadener Pokalendspiel gegen A-Ligist SC Klarenthal am Mittwoch (19.45 Uhr/im Livestream des Wiesbadener Kurier) auf der Anlage des SC Kohlheck in der Liga ein 1:3 gegen den TSV Steinbach Haiger II verkraften.
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02-Coach Nazir Saridogan fühlte sich an das Steinbacher 2:0 im Hinspiel erinnert: „In der Summe haben wir in beiden Spielen zu vier Toren eingeladen. Die Fehler, die wir jetzt im Rückspiel gemacht haben, das waren schon kapitale.“
Aus seiner Sicht daher eine total vermeidbare Niederlage. Positiv: John Reith, Oskar Lenk, Niko Puchalla und Marcel Sadat (erzielte mit feinem Schuss das 1:2) brachten von der Bank viel Energie. Fast hätte Nikos Iosifidis im Finish zum 2:2 getroffen, ehe die Gäste das letzte Wort hatten. Bei Biebrich fehlten Pascal Koch und Maurice Pinger. Nach jetzigem Stand wir zumindest Letzterer am Mittwoch im Pokalfinale, wenn es auf dem engen Kohlhecker Platz um die Kreis-Trophäe und den Hessenpokal-Einzug geht, dabei sein. Nach dem Pokalfinale wartet auf die 02er das Heimspiel gegen Breidenbach (Sa., 16 Uhr).
Biebrich 02: Neumann; Meurer, Emmel, Waldraff (80. Sadat), Siefert, Nuernberg, S. Oukouiss (68. Reith), A. Tahiri (76. Lenk), Amoako, Acun (76. Puchalla), Iosifidis.
Tore: 0:1 Kuhlmann (13.), 0:2 Kim Bellinghausen (65.), 1:2 Sadat (87.), 1:3 Rothenspieler (90.+3). – Zuschauer: 100.