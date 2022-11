Feiert runden Geburtstag: Malte Christ. – Foto: FVB

Biebrich: Malte Christ wird 60 Sportlicher Leiter engagiert sich seit Jahrzehnten mit Herzblut im lokalen Fußball

WIESBADEN. Malte Christ engagiert sich im "kleinen" Fußball seit Dekaden mit Herzblut und kann oft nicht nachvollziehen, was im großen Fußball so abgeht. Wenn etwa die WM-Prämie für die Nationalspieler ausgehandelt wird. "Das sind alles Millionäre, die brauchen es eigentlich gar nicht. Es sollte doch eine Ehre sein, für sein Land zu spielen", sagt er und würde sich dazu weit mehr Unterstützung durch den Hessischen Fußball-Verband, aber auch den Deutschen Fußball-Bund für die Clubs an der Basis wünschen. Gerade, "weil im Ehrenamt keiner mehr etwas machen will".

Klare Standpunkte vertreten, das ist seine Sache. Aber Malte Christ, Sportlicher Leiter des Fußball-Verbandsligisten FV Biebrich 02, der an diesem Samstag fernab der Heimat an der Nordsee seinen 60. Geburtstag feiert, gibt keineswegs den Dauernörgler. Dazu bereitet ihm der Fußball in den Amateur- und Jugendklassen mit allen Höhen und Tiefen viel zu viel Spaß. Zumal seine Söhne Moritz (spielt bei Biebrich 02) und Anton (beim SV Frauenstein) die Leidenschaft teilen. Und seine Frau Andrea das Faible für den Fußball mitträgt. Denkt er an so manche Gespräche mit möglichen Zugängen ("Wenn im zweiten Satz die Frage kommt: 'Was kann ich verdienen', lasse ich die Finger davon.") keimen schon mal Gedanken ans Aufhören auf. Zusammenarbeit mit Saridogan und Co.