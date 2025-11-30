Biebrich krönt Jahresendspurt mit Sieg in Marburg

Marco Waldraff traf doppelt für den FV Biebrich beim Auswärtssieg in Marburg. – Foto: Willi Roth - Archiv

Marburg. Phänomenaler 02-Jahresendspurt seit dem 0:3 gegen Walluf. Mit drei Liga-Siegen und dem Pokalerfolg beim Türkischen SV krönte die Mannschaft „das gute Jahr 2025“, wie Chefcoach Nazir Saridogan herausstreicht.

„Gerade, wie wir nach dem Walluf-Spiel Charakter gezeigt haben, ist schon etwas Besonderes", zollt er der Mannschaft aufgrund ihrer Leidenschaft und Einstellung Respekt. In Marburg wurden die Biebricher nach frühem Rückstand einmal mehr zu Stehaufmännern.

Heute, 14:30 Uhr SF/BG Marburg SF/BG Marburg FV Biebrich FV Biebrich 1 3 Abpfiff Marco Waldraff spielte nicht nur in der Defensivzentrale eine tragende Rolle, sondern fand bei den Eckstößen von Maurice Pinger auch Zeit, vorne Präsenz zu zeigen. Folge: zwei Kopfballtreffer des Routiniers. Nach der Pause brachte Saridogan den schnellen Niclas Siefert, der prompt das von John Reith erzielte 3:1 vorlegte. Souverän brachten die 02er das Spiel ins Ziel, zählen mit 35 Punkten erneut zu den Topteams der Klasse.