Biebrich im Aufwärtstrend Nach der besten Saisonleistung in Breidenbach wartet nun mit Marburg ein komplizierter Gegner

Wiesbaden. Beim 3:1 in Breidenbach sah Biebrichs sportlicher Leiter Malte Christ zuletzt das „beste Saisonspiel“ der 02er. Am Sonntag (15 Uhr) möchte die Mannschaft von Nazir Saridogan im Heimspiel gegen SF/BG Marburg nun nahtlos an die Leistung anknüpfen. Mit 16 Zählern aus elf Spielen belegt man derzeit einen durchwachsenen neunten Platz.