Biebrich hat zwei Eisen im Feuer

Region. Mit gleich zwei Teams ist der FV Biebrich 02 in den Aufstiegsrunden vertreten. Für die Erste geht es als Vize der Verbandsliga Mitte in Richtung Hessenliga am 3. Juni zunächst zum Zweiten der Südstaffel, der am letzten Spieltag am Mittwoch zwischen dem SC Dortelweil und den Sportfreunden Seligenstadt ermittelt wird. Das Rückspiel ist für den 6. Juni vorgesehen. Der Verbandliga-Nord-Vize und der Hessenliga-Teilnehmer spielen ihren Teilnehmer für das Endspiel am 9. Juni aus.

Die Aufstiegssrunde zur Gruppenliga startet für den Wiesbadener Vertreter FV Biebrich 02 II am 2. Juni gegen den noch zu ermittelnden Zweiten der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Das Rückspiel steigt am 5. Juni (19.30 Uhr). Offen sind die Termine des zweiten „Halbfinales“ zwischen der SG Oberlahn (3. KOL Limburg/Weilburg) und der SGN Diedenbergen (2. KOL-MTK).

Im Fußballkreis Wiesbaden hatte sich durch den Rückzug des SC Kohlheck aus der Kreisoberliga in der Saisonendphase eine neue Situation ergeben. In Verbindung mit dem früh erfolgten KOL-Ausscheiden des SC Klarenthal und dem Aspekt, dass kein Wiesbadener Verein aus der Gruppenliga absteigt, entfällt die Relegation komplett, bestätigen Klassenleiter Lothar Schäfer und Fußballwart Jürgen Brose in Verbindung mit der „Richtzahl 16“ für die ideale Anzahl der Teams in den Wiesbadener Ligen.

Heißt für die Kreisoberliga: Die SGK 23 Wiesbaden steigt als Meister auf, der FV Biebich 02 II kann über die Aufstiesgrunde nachziehen. Außer Klarenthal und Kohlheck steigt keiner ab. In der A-Liga geht der TuS Medebach als nun feststehender Meister ebenso direkt hoch wie der FC Maroc und die Spvgg. Igstadt. Der weit vorne postierte FC Naurod II hat kein Aufstiegsrecht, weil die eigene Erste in der Kreisoberliga verbleibt. Der TuS Dotzheim, der früh zurückgezogen hatte, bleibt der einzige Absteiger. In der B-Liga steigen neben Meister CD Espanol auch der FC Albania und der SV Erbenheim II direkt auf. Der TuS Dotzheim, der seine Zweite direkt vor der Runde zurückgezogen hatte, ist hier der einzige Absteiger. Nach jetzigem Stand wird der TuS 2025/26 kein einziges Aktiventeam melden. In der C-Liga sind mit dem TuS Kostheim 05, dem VfR und SKC Munzur drei Direktaufsteiger fix, einziger Absteiger ist der FC Freudenberg II. Bleibt die D-Liga mit den drei Direktaufsteigern TuS Nordenstadt II, Spvgg. Igstadt II und SKC Munzur II.