Biebrich geht im Heimspiel gegen Zeilsheim unter

Der SV Zeilsheim bejubelt einen deutlichen 6:3-Auswärtssieg beim FV Biebrich 02. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Auf Vorlage von John Reith sorgte Tim Emmel mit seinem elften Saisontor für den perfekten 02-Start. Doch plötzlich blühte Zeilsheim auf, kam zum Ausgleich, bald darauf durch einen Elfmeter zum 2:1 und kurz darauf per Fernschuss sogar zur 3:1-Führung. "Wir waren nach dem frühen Rückstand klar besser und haben das Spiel komplett dominiert", freut sich Sadik Can, sportlicher Leiter des SV Zeilsheim. Nach der Pause roch es bei Emmels Distanzschuss nach dem 2:3. Doch ein erneuter Zeilsheimer Doppelschlag machte die unverhoffte 02-Heimpleite perfekt, an der das Team und Chefcoach Nazir Saridogan zu knabbern hatten. „Wir waren nicht bereit, so zu verteidigen, wie es notwendig ist. Das ist schon sehr bedenklich. Bei der Arbeit gegen den Ball hat uns die Galligkeit gefehlt“, sagte der Trainer und registrierte bei vier Gegentoren individuelle Patzer. „Wir brauchen nicht über Fußball zu reden, sondern über die aktuelle Form. So wird es jedenfalls nicht gehen“, sieht Saridogan Gesprächsbedarf. "Biebrich war heute zu keinem Zeitpunkt auf dem Feld, so habe ich dieses Team noch nie erlebt", befand Sadik Can.

Für den FV Biebrich 02 wartet nun gegen Waldbrunn (Sa., 16 Uhr) gleich das nächste Heimspiel, zuvor (Mi., 19.30 Uhr) das Pokalspiel in Sonnenberg.