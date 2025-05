Biebrich erledigt Hausaufgaben und hofft auf Konkurrenz-Patzer

Wiesbaden. Mit dem Dreier über den FC Germania Okriftel halten die Verbandsligafußballer des FV Biebrich 02 die Aufstiegshoffnungen am Leben. „Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand“, sagt Trainer Nazir Saridogan vor den restlichen Saisonspielen an diesem Mittwoch (20 Uhr) gegen den SV Wiesbaden und an 25. Mai im weiteren Derby bei der SG Walluf. „Wir hoffen, dass noch einer patzt, und wenn ja, sind wir da“, verspricht der Coach. Auch sein Spieler und Sportlicher Leiter David Schug, der sich immer besser von seiner Achillessehnenverletzung erholt, hofft und sagt: „Wir schauen nur auf uns.“

Okriftel hadert mit nicht-gegebener Roten Karte gegen Reichold

„Das 1:0 hat uns mehr Selbstvertrauen gegeben“, sagte Trainer Saridogan nach der starken und temporeichen Anfangsphase der Gäste. „Dann konnten die Okrifteler die Drucksituation nicht mehr aufrechterhalten.“ Und unterstrich: „Ich war sehr zufrieden gegen eine Mannschaft, die sich nicht aufgibt, obwohl es für sie um nichts mehr geht. Das würde ich mir von allen Vereinen in der Liga wünschen. In den richtigen Momenten haben wir die Tore gemacht“, lobte er. „Aber es war kein 4:0-Spiel“, zeigte er sich auch von Okriftel beeindruckt. Aber: „Unsere leidenschaftliche Arbeit gegen den Ball hat mir sehr gut gefallen. Wir haben auch sehr viele Torchancen kreiert und etwa 20 Standardsituation gehabt.“ Hicham El Mrhanni, Trainer der Gäste hatte eine gute Leistung seiner Mannen gesehen: "Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wieder", und haderte: "Wenn der Schiedsrichter seinen Job gemacht hätte, wären wir ab der 25. Minute in Überzahl gewesen." Paul Reichold kam gegen Alim Göcek zu spät, nachdem dem Keeper der Ball versprungen war. Für das Foul an Göcek, der dazwischen gegangen war, gab es jedoch nur Gelb anstatt Rot. "Weit und breit im Umkreis von 50 Metern war kein anderer Spieler dabei. Das war für mich eine Skandal-Entscheidung", sagte El Mrhanni. "Ich bin zufrieden mit der Truppe. Biebrich kann froh sein mit dem Sieg, wir sind zufrieden mit unserer Leistung", könne seine Mannschaft trotz schlechten Resultats, erhobenen Hauptes in die letzten beiden Partien gegen Kinzenbach (Mi, 19:30 Uhr) und Cleeberg (So, 15:30 Uhr) gehen.

Familie und Beruf bei David Meurer ein Kriterium

Ob Kapitän Meurer bei den 02ern noch eine Saison dranhängt, möchte er nach Saisonende entscheiden. So viel vorab: „Ich habe zwei wundervolle Söhne und bin beruflich sehr eingespannt.“ Um die Zukunft seines Clubs ist dem Routinier jedenfalls nicht bange: „Wir fangen beim Nachwuchs in der untersten Altersklasse an und spielen in der B- und A-Jugend sehr hoch. Deswegen zehren wir in den letzten zwei, drei Jahren von den Jugendlichen, die nach oben kommen. Und wir haben mit dem Unterbau in der Kreisoberliga einen guten Schritt nach vorne gemacht.“

FV Biebrich 02: Reichold; Oukouiss (77. Watai), Koch, Meurer, Luft, Reith, Emmel (86. Schug), Pinger (75. Waldraff), Amoako, Walter (89. Lim), Iosifidis (83. Siefert).

Tore: 1:0 Walter (19.), 2:0 Iosifidis (35.), 3:0 Walter (58.), 4:0 Koch (88.). – Zuschauer: 150.