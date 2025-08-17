Biebrich blitzsauber gegen Marburg

Wiesbaden. Die SG Walluf grüßt als Verbandsliga-Tabellenführer, Aufsteiger Türkischer SV hat ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, während der SV Wiesbaden nach 2:0-Führung noch eine Bauchlandung erlebte. Biebrich 02 beeindruckt mit einem 4:0. Jetzt wartet die große Englische Derby-Woche: Start am Mittwoch (19.30 Uhr) mit dem Duell SV Wiesbaden gegen Türkischer SV. Am Donnerstag (20 Uhr) heißt der lokale Hit SG Walluf gegen Biebrich 02 und am Sonntag (15 Uhr) Türkischer SV gegen SG Walluf – größerer Zuschauerzuspruch mutmaßlich gewährleistet.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Chancen kreiert bei vielen kreativen Offensivaktionen, dazu gut verteidigt, wenn der Ball mal weg war – Chefcoach Nazir Saridogan hatte wenig zu beanstanden. Auch wenn am Anfang ein Fehlschuss stand: Nach Foul an John Reith hatte der Referee früh auf den Punkt gezeigt.
Doch Marco Waldraff scheiterte an Gäste-Schlussmann Max Becker (5.). In der Folge ließen die Biebricher zunächst Topchancen aus oder der Torrahmen stand dem 1:0 im Weg. Bis Nikos Iosifidis den Bann brach. Niko Puchalla, Tim Emmel und John Reith schraubten das Ergebnis in die Höhe. Mit den 02ern, das deutet sich nach den ersten Spielen an, ist auch in dieser Saison mit einem qualitativ wie von der Breite stark bestückten Kader zu rechnen.
Biebrich 02: Reichold; Emmel (89. Tabira), Waldraff, Koch, Nuernberg, Oukouiss, Amoako (77. Siefert), Reith (83. Offermann) Pinger, Puchalla (63. A. Tahiri), Iosifidis (79. Herranz).
Tore: 1:0 Iosifidis (31.), 2:0 Puchalla (60.), 3:0 Emmel (68.), 4:0 Reith (77.). – Zuschauer: 80.