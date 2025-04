Du wirst automatisch weitergeleitet...

Nach dem denkbar unglücklichen 1:2 in Pohlheim wollen die Spieler von Biebrich 02 (in blau) am Mittwoch gegen Dietkirchen in den Jubel-Modus zurückkehren, wie hier in der Partie gegen Zeilsheim . – Foto: RSCP Photo

Biebrich 02 zurück auf den Verbandsliga-Thron? 02er am Mittwoch gegen den TuS Dietkirchen +++ Verein hat mit Wiederwahl der bewährten Macher hinter den Kulissen wichtige Weichen gestellt Verlinkte Inhalte VL Hessen Mitte Dietkirchen FV Biebrich Wiesbaden. Das unglückliche 1:2 des Verbandsligisten FV Biebrich 02 bei Aufstiegsmitkonkurrent FC TuBa Pohlheim hat einige Tage nachgewirkt. Gelb-Rot gegen David Meurer, Elfmeter-Gegentor zum 1:2, die Niederlage an sich und damit auch der schlechtere direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit im Endklassement zuerst herangezogen wird, Chefcoach Nazir Saridogan spricht von einer Mehrfachbestrafung. Doch inzwischen ist der Schalter umgelegt, wo doch die 02er fußballerisch und von der Einstellung eine 1a-Leistung geboten hatten. Und sich auch im Heimspiel gegen den TuS Dietkirchen (Mi., 20 Uhr) „wieder zerreißen werden“, sagt Saridogan. Nicht nur, weil mit einem Dreier die Rückkehr an die Spitze winkt. Sondern um im Rennen um Titel und Platz zwei (berechtigt zur Teilnahme an Aufstiegsspielen) ihre Chance zu wahren. Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Drei erfahrene Säulen fallen aus, Fragezeichen hinter Walter und Watai Mit David Meurer (Sperre für ein Spiel), Derrick Amoako (Urlaub) und David Schug (noch nicht wieder 100-prozentig fit) werden drei erfahrene Säulen fehlen. Hinter dem Einsatz der Offensivspieler Yoshiki Watai und Elias Walter stehe zudem ein Fragezeichen, erläutert der 02-Coach. Morgen, 20:00 Uhr FV Biebrich FV Biebrich TuS Dietkirchen Dietkirchen 20:00 live PUSH Parallel ist der Verbleib einiger Leistungsträger für 2025/26 noch nicht geklärt. Gelänge das Wunder des Hessenliga-Aufstiegs, würden die Aktien auf den Verbleib dieser Spieler sicher steigen. Andernfalls, verrät Saridogan, habe man stets einen Plan B in der Hinterhand. Davon abgesehen gab es bei der Jahreshauptversammlung Beifall für die Positiventwicklung und einstimmiges Vertrauen für die Clubführung. Für die nächsten zwei Jahre wurden 02-Vorsitzender Heinz-Jürgen Hauzel und Kassierer Ulrich Janocha ebenso wie die gesamte sportliche Leitung mit David Schug, Malte Christ, Klaus Tobies und Ali Gür sowie die Jugendleitung mit Hartmut Steindorf und Salih Dik-Fesci in ihren Ämtern bestätigt. Das gemeinsame Motto: „Die kontinuierliche Arbeit fortsetzen und auf dem ‚blauen‘ Weg bleiben.“ Franz Hassler, Dieter Zorn und Herbert Druckenmüller 70 Jahre 02-Mitglied Im Mittelpunkt standen auch Ehrungen langjähriger Mitglieder: Der ehemalige Hessenligaspieler Franz Hassler und der einstige Spielausschussvorsitzende und Kassierer Dieter Zorn sowie Herbert Druckenmüller wurden für 70-jährige Vereinstreue ausgezeichnet, der Ehrenvorsitzende Horst Klee ist 65 Jahre dabei. Armin Brandenburger, Motor des 02-Freundeskreises, seit 50 Jahren. Wie der einstige Bundesliga-Keeper Thomas Ernst, der vor einem halben Jahrhundert als Knirps in der Biebricher E-Jugend begonnen hat und nun die Spiele seines Sohns Tjark im Hertha-Tor verfolgt. 25 Jahre Mitglied ist Bernhard Raab, der als Co-Trainer von Frank Schmidt mit dem FC Heidenheim noch auf den Erstliga-Verbleib hoffen darf. Für Orkun Zer und Malte Christ gab es die Ehrennadel in Bronze für 15-jährige Mitgliedschaft.