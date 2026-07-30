Biebrich 02 will nach Pokal-Coup auch in der Liga nachlegen

Wiesbaden. Der FV Biebrich 02 geht mit Rückenwind in die neue Verbandsliga-Saison. Der Pokalsieg gegen den FC Eddersheim hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Zum auftakt wartet der Aufsteiger TuRa Niederhöchstadt - und Trainer Nazir Saridogan warnt davor, nach dem starken Auftritt auch nur ein paar Prozent nachzulassen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Die Leistung beim Pokalsieg über Eddersheim war ein Glanzstück, das es nun zum Liga-Auftakt zu bestätigen gilt. „Wir dürfen nicht denken, dass es normal so weiterläuft und dann fehlen vielleicht ein oder zwei Prozent“, mahnt Trainer Nazir Saridogan, vertraut aber andererseits auf die generell gute Einstellung seiner Schützlinge in allen Bereichen. Allen sei bewusst, dass bei einem euphorischen Aufsteiger 100 Prozent gefordert sind. Zumal ein erfolgreicher Auftakt die offen ausgesprochenen Ambitionen in Richtung Hessenliga befeuern würde. Mit diesem Druck müsse die Mannschaft umgehen, bekräftigt der Coach.
Gegen Eddersheim wurden zwei mutmaßliche 02-Trümpfe augenscheinlich: Der Aspekt, dass bis auf Derrick Amoako keine Topspieler den Verein verlassen haben, und die Option, von der Bank mit starken Spielern nachlegen zu können. Bis auf Aiman Tahiri, Lukas Dumiec und Theodor von Nathusius (alle verletzt) sowie John Reith (Urlaub) kann Saridogan aus dem Vollen schöpfen.