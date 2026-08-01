Biebrich 02 vermiest TuRa das Verbandsliga-Debüt

Der FV Biebrich 02 (blaue Trikots) nutzte seine Chancen konsequent und startete mit einem 3:0-Erfolg bei Aufsteiger TuRa Niederhöchstadt in die neue Verbandsliga-Saison. – Foto: Marcel Lorenz

Main-Taunus. Der Einstand in der Verbandsliga hätte für TuRa Niederhöchstadt kaum anspruchsvoller sein können. Zum Auftakt der ersten Verbandsliga-Saison der Vereinsgeschichte empfing der Aufsteiger mit dem FV Biebrich 02 einen echten Dauerbrenner der Liga, der seit 2003 ununterbrochen in Hessens zweithöchster Amateurklasse spielt. Am Ende setzte sich der Favorit verdient mit 3:0 (1:0) durch, doch der Neuling verkaufte sich vor allem im ersten Durchgang teuer.

Biebrich hatte zwar erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, tat sich gegen die gut organisierte Defensive des Aufsteigers aber lange schwer. Auch David Schug, sportlicher Leiter des FV Biebrich 02, sah Anlaufschwierigkeiten: „Wir haben uns auf dem großen Platz der TuRa schwer getan, kamen damit zu Beginn nicht so zurecht.“ Zudem habe im letzten Drittel häufig die Präzision gefehlt. „Zu Beginn der Partie konnten wir keine richtig zwingende Chance uns erspielen, da zu oft der letzte entscheidende Pass gefehlt hat.“ Auch Ache hatte nicht das Gefühl, dass seine Mannschaft vom Favoriten überrollt wurde. „Biebrich hatte zwar mehr den Ball, ich fand aber nicht, dass sie uns dominiert haben.“ Insgesamt sei der erste Durchgang „eine sehr chancenarme Partie“ gewesen.

Von Nervosität war beim Verbandsliga-Debüt der Gastgeber zunächst wenig zu spüren. Niederhöchstadt begegnete dem etablierten Gegner mit viel Einsatz und einer kompakten Defensivordnung. „Die Jungs sind nicht nervös in dieses Spiel gegangen und haben sich von Anfang der Partie gut präsentiert“, lobte TuRa-Sportdirektor Carsten Ache den Auftritt seiner Mannschaft.

Siefert sorgt kurz vor der Pause für die Führung

Umso bitterer aus Sicht der Gastgeber fiel der erste Gegentreffer. Kurz vor dem Seitenwechsel schlug der FV Biebrich 02 erstmals zu. Niclas Siefert traf in der 39. Minute zur 1:0-Führung und verschaffte den Gästen damit eine optimale Ausgangslage für den zweiten Durchgang.

Noch besser lief der Start nach Wiederbeginn. Gerade einmal zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Noel Acun auf 2:0 (47.) und stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg.„Die Zeitpunkte der beiden ersten Treffer waren perfekt. Nach dem 2:0 war das Spiel schon so gut wie gegessen“, sagte Schug. Auch Ache sprach von einem entscheidenden Moment: „Das 0:2 kurz nach der Halbzeit war ein herber Rückschlag und hat uns den Stecker gezogen.“

TuRa verpasst den historischen Premierentreffer

Trotz des Rückschlags gab sich der Aufsteiger nicht vollständig auf. Vor allem in der Schlussviertelstunde erspielte sich Niederhöchstadt noch einige gute Möglichkeiten. „Wir kamen aber um die 75. Minute herum noch zu ein paar Chancen und hätten unser erstes Verbandsliga-Tor der Vereinsgeschichte eigentlich erzielen können“, ärgerte sich Ache.

Die Gäste blieben jedoch gefährlich und hätten die Partie bereits früher endgültig entscheiden können. „Im Anschluss hatten wir mehrere Chancen, um das Spiel dann auch endgültig schon früher zu entscheiden“, sagte Schug. Den Schlusspunkt setzte schließlich Niko Puchalla in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

Beide Teams blicken nach vorne

Trotz der Auftaktniederlage zog Ache ein insgesamt positives Fazit. „Wir haben gesehen, dass wir auf diesem Niveau schon mithalten können. Zum Auftakt war Biebrich ein undankbarer Gegner.“ Gleichzeitig sieht der Sportdirektor noch Entwicklungspotenzial: „Wir müssen uns aber deutlich in Sachen Luftzweikämpfen und Schnelligkeit steigern. Wir brauchen noch etwas Zeit, um voll anzukommen.“

Für den FV Biebrich 02 wartet derweil bereits die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Schon am Donnerstagabend gastiert die Mannschaft bei der TuS Hornau, die in der vergangenen Saison als Verbandsliga-Zweiter erst in der Aufstiegsrelegation den Sprung in die Hessenliga verpasste. Auch Biebrich scheiterte vor zwei Jahren in der Relegation am Aufstieg.

Do., 06.08.2026, 20:00 Uhr TuS Hornau TuS Hornau FV Biebrich FV Biebrich 20:00 PUSH

„Die Historie zeigt, dass in diesem Spiel zwei Spitzenteams der Liga aufeinandertreffen“, blickte Schug voraus. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das Duell: „Wir wollen in dieser Saison ganz vorne mitspielen, der Donnerstag wird dafür schon mal ein erster Gradmesser werden.“