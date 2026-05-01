Biebrich 02 vergrößert die Sorgen des SV Wiesbaden

Die Spieler von Biebrich 02 genießen den Erfolg über den SV Wiesbaden. – Foto: Pia Pfeifer

FV Biebrich 02 – SV Wiesbaden 6:1 (1:1). – Die Platzherren wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht und hatten in der ersten halben Stunden gefühlt 80 Prozent Ballbesitz. Mittelfeldspieler Niclas Siefert erlöste in der 19. Minute die Blauen mit dem Treffer zum 1:0, den er mit einem Distanzschuss aus rund 25 Metern in lange Eck nach einer feinen Einzelleistung erzielte. Doch die Gäste lösten sich aus ihfer Umklammerung und kamen nach einem Torwartfehler von Mika Tim Neumann, den Stürmer Kevin Faro mit einem Flachschuss ins lange Eck nutzte, zum Ausgleich (33.). „Wir haben in der ersten Halbzeit super gespielt“, hielt 02-Trainer Nazir Saridogan nach feinem Kurzpassspiel fest. „Wir waren aber im letzten Drittel nicht zwingend genug.“

Noel Acun trifft für Biebrich 02 doppelt

Nach Wiederbeginn hatte Saridogan dann gar nichts mehr auszusetzen. „Wir haben es vorne besser gemacht und gut in Tore umgemünzt“, lobe der Coach. Mit einem Solo durch die Mitte schoss Angreifer Noel Acun die 02er erneut in Front (47.). „Es ist bitter, so schnell nach der Pause das 1:2 kassiert zu haben“, sagte Yildirim Sari, der Sportliche Leiter der Gäste. Die Heimelf kam nun so richtig auf Betriebstemperatur, ließ Ball und Gegner laufen. Erneut Acun war es, der die Führung nach schnellem Vorstoß ausbaute – 3:1 (65.). Mittelfeldmotor und Standardspezialist Maurice Pinger traf nach sehenswertem Angriff über rechts - sein Schuss aus spitzem Winkel sprang vom Innenpfosten zum 4:1 ins Tor (67.). Die 02er blieben vorne weiter effizient und erhöhten durch den eingewechselten John Reith, der den Ball mit Schmackes in die Maschen wuchtete, auf 5:1 (88.). Und weil’s so schön war, machte Nikos Iosifidis, der auf der Acht viele gute Aktionen hatte, mit einem Schuss von der Strafraumgrenze den Deckel drauf.

Erster Einsatz von SVW-Torjäger Saki Nakos nach Verletzung

„Wir haben relativ schnell in der zweiten Halbzeit einfache Tore kassiert“, nannte SVW-Trainer Daniel Löbelt den Hauptgrund für die Niederlage. „Das macht uns natürlich das Leben schwer und die Köpfe gehen runter.“ Dann sei es eben schwer, noch eine Schippe draufzulegen. Etwas enttäuscht zeigte auch er sich über nur etwa 300 Zuschauer, die auch kaum für Stimmung gesorgt hätten. „Da habe ich fürs Derby mehr erwartet.“ Sein Kapitän Tim Maurer sagte: „In der zweiten Halbzeit kamen wir nicht mehr richtig in die Zweikämpfe und hatten zu viele Ballverluste.“ Und lobte den Gegner: „Biebrich hat halt die Klasse, spielt es aus und macht die Tore.“