Biebrich 02: Stolz sein auf Klasse-Saison

Wiesbaden. Das Hinspiel beim SC Dortelweil 0:4 verloren, im Rückspiel beim 5:2-Sieg wirklich alle Kräfte und Reserven mobilisiert – aber dem FV Biebrich 02 fehlte ein Tor, um Dortelweil im Rückspiel der Aufstiegsrunde in die Verlängerung zu zwingen und die Hoffnung auf die Hessenliga aufrechtzuerhalten. „Es wird schon noch ein paar Tage oder auch Wochen dauern, bis das richtig verdaut ist. Wir hatten die Chance, die Saison zu krönen, legen so einen Kraftakt hin und haben alle das Gefühl, dass es auch verdient gewesen wäre. In drei von vier Halbzeiten fand ich uns als das bessere Team. Und ich bin mir sicher, dass wir in einer Verlängerung noch Körner gehabt hätten, das Spiel komplett umzubiegen“, gibt 02-Chefcoach Nazir Saridogan offen zu, wie sehr ihm das Aus nach einer denkwürdigen Saison, die in Erinnerung bleiben wird, innerlich zu schaffen macht.

Der Aufstieg der eigenen, von Volkan Zer und Ümit Balikci trainierten U23 sorgte bei der Saisonabschlussfeier beider Teams am Pfingstmontag für Freude, doch das Scheitern der 02-Ersten wirkte auch noch nach. Zumal nach Yoshiki Watai zwei weitere Spieler den Weg in Richtung SV Gonsenheim einschlagen werden. Tom Luft, für den der Übergang von der eigenen Jugend in die erste Mannschaft fließend verlief und der sofort zum Leistungsträger avancierte, sucht ebenso wie der in der abgelaufenen Spielzeit vom Verletzungspech verfolgte Stürmer Elias Walter die höherklassige Herausforderung auf der anderen Rheinseite in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Keine Entscheidung sei ihm so schwergefallen wie diese, lässt Tom Luft anklingen, der in zwei Verbandsliga-Spielzeiten auf satte 56 Einsätze im 02-Dress kommt, um sich im letzten Punktspiel zu verletzen und sich beim Zuschauen der Spiele gegen Dortelweil draußen „so machtlos“ zu fühlen. „Aber was wir in Biebrich mit so einer geilen Mannschaft geleistet haben, das bleibt haften. Doch ich wollte nun nicht noch ein Jahr in der Verbandsliga bleiben. Es wurde immer alles offen kommuniziert, wir gehen im Guten auseinander“, sagt der 20-Jährige. Er habe mit Elias Walter, mit dem er befreundet ist, im Austausch gestanden. Die Entscheidung pro Gonsenheim habe er aber unabhängig davon getroffen, dass sein Spezi zum gleichen Verein wechselt.