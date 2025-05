Biebrich 02 steht in der Aufstiegsrunde

Aber die „Blauen“ gewannen eben auch – mit 3:1 (0:0) beim Derbygegner SG Walluf (auch im Re-Live dieser Zeitung), vorher selbst nur einen Punkt im Rückstand, aber für die Rheingauer war der zweite Platz nicht mehr erreichbar. Hadamar gewann zwar deutlich mit 6:0 gegen die SG Kinzenbach, bleibt punktgleich mit den 02ern, hatte aber den direkten Vergleich mit den Landeshauptstädtern verloren. Und so nimmt der FV Biebrich 02 an der Aufstiegsrunde teil.

Biebrich 02 am 3. Juni im Duell gegen Süd-Vizemeister

Nun geht es für die „Blauen“ am 3. Juni im ersten Aufstiegsduell zum Vertreter der Verbandsliga Süd, entweder SC Dortelweil oder SF Seligenstadt. Am 6. Juni genießen die 02er Heimrecht. „Und vielleicht“, sagt der Biebricher Spieler und Sportliche Leiter in Personalunion, David Schug, „gibt es am 9. Juni noch das Finale.“