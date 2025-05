Biebrich 02 siegt 9:0 gegen SVW

Region (mud). Fußball-Verbandsligist Biebrich 02 hat den Aufstieg weiter in der eigenen Hand. Mit dem 9:0 (3:0)-Kantersieg gegen den SV Wiesbaden am Mittwochabend können die Blauen im letzten Spiel am Sonntag (15.30 Uhr, auch im Livestream dieser Zeitung) mit einem Sieg bei der SG Walluf aus eigener Kraft den zweiten Platz erreichen, der zu Aufstiegsspielen zur Hessenliga berechtigt. Gegen den SVW machten Elias Walter per Kopf nach feiner Vorlage von David Meurer sowie Nikos Iosifidis nach einem SVW-Abwehrfehler und erneut Walter nach einem Konter schon zur Pause alles klar.