Biebrich 02 reaktiviert David Meurer - verlängert Nazir Saridogan?

Wiesbaden. Viel Bewegung in personellen Fragen – eigentlich eine unübliche Situation für den Verbandsligisten FV Biebrich 02. Und doch bestand für die „Blauen“ rund um den Sportlichen Leiter David Schug im Winter Handlungsbedarf, der zur Reaktivierung von Abwehrchef David Meurer und zwei externen Neuzugängen geführt hat. Zudem bleibt die Frage, ob Trainer Nazir Saridogan nochmals verlängern und in seine 14. Saison gehen wird.

Es habe viel Überzeugungsarbeit gebraucht, Meurer dazu zu bewegen, wieder die Schuhe zu schnüren, verrät David Schug, der selbst aufgrund eines Knorpelschadens im Knie auf unbestimmte Zeit ausscheiden wird. Meurer hatte nach Ablauf der vergangenen Saison eine Fußballpause eingelegt, nun kehrt er als interner Neuzugang zurück. „Wir wussten, dass wir in der Defensive etwas tun wollen. Für uns ist David ein ganz wichtiger Eckpfeiler“, sagt Schug. Mit Yusuf Ürel (SKG 23 Wiesbaden) und Keeper Fabian Vollmer (Türkischer SV) stehen zwei externe Neuzugänge fest, mit einem dritten befinde man sich derzeit noch in Gesprächen. Bei Ürel und Vollmer gehe es jedoch noch um die finale Einigung mit den abgebenden Vereinen in Sachen Ablösesumme, die im Winter bekanntlich frei verhandelbar ist. „Über allem steht für uns die finanzielle Bezahlbarkeit der Ablösesummen. Die Jungs haben gesagt, dass sie auf jeden Fall kommen werden – auch, wenn keine Einigung bei den Ablösesummen erzielt werden würde “, betont Schug.

Beide seien schon angemeldet, sind für Testspiele dementsprechend spielberechtigt und könnten beim Schiedsrichter-Turnier am Wochenende schon auflaufen. Durch den Abgang von Paul Reichold, der im April aus beruflichen Gründen nach Berlin ziehen wird, bestand auf der Torhüterposition Bedarf. Fabian Vollmer soll nun diese Lücke füllen. Bis Reichold wegzieht, können die 02er auf drei Keeper zurückgreifen, danach läuft es auf einen Konkurrenzkampf zwischen Vollmer und Talent Mika Neumann hinaus. Sicher ist auch der Abgang von Gero Herranz, der eine Pause einlegt und Ben Zornhagen, der in seine Heimat zurückkehren wird und künftig wieder für die SG Neuental/Jesberg aufläuft.

Verlängert Trainer Nazir Saridogan für 14. Saison?

Nach dem Schiri-Turnier soll laut Schug der Fokus schnell auf den Ligabetrieb gelegt werden: „Wir haben unsere Hausaufgaben vor uns, neun Heimspiele und wollen unsere Ziele mit beiden Mannschaften erreichen. Sprich, mit der U23 den Klassenerhalt in der Gruppenliga feiern und mit der ersten Mannschaft so lange, wie es geht, oben zu stehen und auch mit der U19 wollen wir unsere Ziele erreichen." Die alles überlagernde Thematik bleibt jedoch die mögliche Verlängerung mit Trainer Nazir Saridogan. Der Coach steht mittlerweile in seiner 13. Saison an der Seitenlinie der 02er. Im vergangenen Jahr sei es vor allem eine Frage der „Energie“ gewesen, die Saridogan mit einem klaren Ja beantwortete und verlängerte. Auch die Mannschaft habe daran einen großen Anteil gehabt, während Schug ihm abseits des Platzes seit geraumer Zeit den Rücken freihält. „Wenn man die letzten zwei Jahre so erfolgreich ist, dann gibt es keinen Grund, nach 14 Jahren etwas zu verändern. Nazir ist nach wie vor Feuer und Flamme für Biebrich 02“, betont Schug. Eine Entscheidung soll Anfang Februar fallen. In Biebrich hat Saridogan eine Ära längst geprägt, die 02er vor allem 2024/25 wieder zu einem Top-Team der Verbandsliga gemacht, das im Vergleich zur Vorsaison zum jetzigen Zeitpunkt sogar ein Punkt mehr auf dem Konto hat.





