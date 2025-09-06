Biebrich 02: Nazir Saridogan gerät ins Schwärmen

Battenberg/Wiesbaden. Das 0:1 beim FC Waldbrunn steckte noch in den Köpfen, die Anfahrt ins 150 Kilometer entfernte Battenberg zu einem mutmaßlich starken Gegner erforderte schon Ausdauer - umso beeindruckender, wie die Spieler des Verbandsligisten FV Biebrich 02 und ihr Trainer Nazir Saridogan die Partie beim FC Ederbergland mit 2:0 auf ihre Seite zogen.
"Eine super Spiel gegen einen starken Gegner. Die Truppe war einfach da, ein echt wunderschöner Sieg", lobte Saridogan die hohe Bereitschaft seiner Schützlinge bis zum Ende der Nachspielzeit. Wobei die Gäste schon 10, 15 Minuten, benötigten, um der guten Spielanlage der FCE zu begegnen. Laufbereitschaft und Zweikampfstärke wurden danach die Erfolgs-Garanten in der umkämpften Partie, die kein Chancen-Festival bot.
Dafür nach der Pause die 02-Führung, als Ben Zornhagen im Gastgeber-Strafraum gehalten wurde und Nikos Iosifidis den folgenden Elfmeter ins Netz beförderte. An Biebrichs Defensivarbeit biss sich die Heimelf förmlich die Zähne aus. Bezeichnend: Gäste-Keeper Paul Reichold war ein sicherer Rückhalt, brauchte aber keine Glanzparade auszupacken. Am Ende wurde Pascal Koch zum Wegbereiter des 2:0 durch den eingewechselten Niclas Siefert. Zusammen mit Iosifidis und Jonas Nuernberg verdiente sich Koch im 02-Ensemble ohne Schwachpunkt noch ein Extra-Sternchen. Jetzt wartet das Heimspiel gegen Limburg 07 auf den Vizemeister.
Biebrich 02: Reichold; Waldraff, Koch, Oukouiss, Nuernberg, Herranz, Reith, Pinger, Amoako, Zornhagen, Iosifidis (Siefert, Offermann).
Tore: 0:1 Iosifidis (55./Foulelfmeter), 0:2 Siefert (90.+1). - Zuschauer: 150.