Toller Auswärtssieg als Mutmacher: Trainer Nazir Saridogan (im Bild) freute sich über die starke Leistung seiner Mannschaft beim FC Ederbergland. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Biebrich 02: Nazir Saridogan gerät ins Schwärmen Vizemeister meldet sich mit dem 2:0 beim FC Ederbergland eindrucksvoll zurück+++"Echt ein wunderschöner Sieg", lobt der 02-Coach das Kollektiv

Battenberg/Wiesbaden. Das 0:1 beim FC Waldbrunn steckte noch in den Köpfen, die Anfahrt ins 150 Kilometer entfernte Battenberg zu einem mutmaßlich starken Gegner erforderte schon Ausdauer - umso beeindruckender, wie die Spieler des Verbandsligisten FV Biebrich 02 und ihr Trainer Nazir Saridogan die Partie beim FC Ederbergland mit 2:0 auf ihre Seite zogen.

Heute, 14:30 Uhr FC Ederbergland Ederbergland FV Biebrich FV Biebrich 0 2 Abpfiff "Eine super Spiel gegen einen starken Gegner. Die Truppe war einfach da, ein echt wunderschöner Sieg", lobte Saridogan die hohe Bereitschaft seiner Schützlinge bis zum Ende der Nachspielzeit. Wobei die Gäste schon 10, 15 Minuten, benötigten, um der guten Spielanlage der FCE zu begegnen. Laufbereitschaft und Zweikampfstärke wurden danach die Erfolgs-Garanten in der umkämpften Partie, die kein Chancen-Festival bot.