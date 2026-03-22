Biebrich 02 mit Teamwork und Iosifidis-Dreierpack zum Kantersieg Biebricher schicken FC Ederbergland mit Dreierpack von Nikos Iosifidis mit 6:0 nach Hause +++ Saridogan zufrieden mit starkem Auftritt von Stephan Neumann · Heute, 18:39 Uhr · 0 Leser

Nach verletzungsbedingten Rückschlägen sorgt Nikos Iosifidis in der Offensive von Biebrich 02 für viel Wirbel, trifft im Heimspiel gegen den FC Ederbergland dreifach (links FCE-Akteur Jannik Lehnert).

Region. Biebrich 02 zeigte sich beim mit drei Toren von Nikos Iosifidis garnierten 6:0 über den FC Ederbergland formstark, hat zudem mit dem Pokal (am 15. April im Halbfinale beim SV Erbenheim) noch ein Eisen im Feuer. Jetzt abonnieren: Unser Whatsapp-Kanal!

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Gute Chancenverwertung, gute Lösungen, hohe Intensität und „ein besseres Gefühl für die Verteidigung“ – Chefcoach Nazir Saridogan durfte beim zweiten Zu-Null-Spiel in Folge draußen einen gemeinschaftlich starken Auftritt registrieren. Mit Nikos Iosifidis als dreifachem Torschützen, obwohl er in Verbindung mit seiner Knieverletzung noch nicht komplett schmerzfrei ist. „Mit seiner Abschlussstärke und seinem Riecher für die Situation ist er für uns ein elementar wichtiger Spieler“, streicht Saridogan heraus.