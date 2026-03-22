 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

Biebrich 02 mit Teamwork und Iosifidis-Dreierpack zum Kantersieg

Biebricher schicken FC Ederbergland mit Dreierpack von Nikos Iosifidis mit 6:0 nach Hause +++ Saridogan zufrieden mit starkem Auftritt

von Stephan Neumann · Heute, 18:39 Uhr · 0 Leser
Nach verletzungsbedingten Rückschlägen sorgt Nikos Iosifidis in der Offensive von Biebrich 02 für viel Wirbel, trifft im Heimspiel gegen den FC Ederbergland dreifach (links FCE-Akteur Jannik Lehnert).
Nach verletzungsbedingten Rückschlägen sorgt Nikos Iosifidis in der Offensive von Biebrich 02 für viel Wirbel, trifft im Heimspiel gegen den FC Ederbergland dreifach (links FCE-Akteur Jannik Lehnert).

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Nikos Iosifidis
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Philipp Offermann
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Saefudin Oukouiss
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Region. Biebrich 02 zeigte sich beim mit drei Toren von Nikos Iosifidis garnierten 6:0 über den FC Ederbergland formstark, hat zudem mit dem Pokal (am 15. April im Halbfinale beim SV Erbenheim) noch ein Eisen im Feuer.

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Gute Chancenverwertung, gute Lösungen, hohe Intensität und „ein besseres Gefühl für die Verteidigung“ – Chefcoach Nazir Saridogan durfte beim zweiten Zu-Null-Spiel in Folge draußen einen gemeinschaftlich starken Auftritt registrieren. Mit Nikos Iosifidis als dreifachem Torschützen, obwohl er in Verbindung mit seiner Knieverletzung noch nicht komplett schmerzfrei ist. „Mit seiner Abschlussstärke und seinem Riecher für die Situation ist er für uns ein elementar wichtiger Spieler“, streicht Saridogan heraus.

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Die Blauen mit einer rundum gelungenen Leistung

Ferner hat sich Philipp Offermann, als A-Jugendlicher von Schott Mainz zu den 02er gestoßen, über Geduld, Konstanz im Training und die Gruppenliga-U23 als Sprungbrett, hinten rechts in der Rolle des Schienenspielers ins Team gehievt und seinen Auftritt mit einem Tor gekrönt. Während Saefudin Oukouiss als Innenverteidiger zunächst auf der Linie klärte (auch Keeper Mika Neumann rettete einmal klasse), später das fünfte Tor vorbereitet, das sechste selbst erzielte. Bei Limburg 07 (Fr., 19.30 Uhr) soll es als Kollektiv möglichst genauso weitergehen.

Tore: 1:0 Iosifidis (3.), 2:0 Offermann (45.), 3:0, 4:0 Iosifidis (46./69.), 5:0 Sadat (82.), 6:0 Oukouiss (89.). – Zu.: 100.