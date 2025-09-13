Biebrich 02: Knifflige Aufgabe mit wachem Auftritt gelöst

Wiesbaden. Das war ein hartes Stück Arbeit für Verbandsligist FV Biebrich 02, der gegen Aufsteiger Limburg 07 auf viel Widerstand stieß, die Aufgabe beim 2:0 (0:0) aber löste. "Wir mussten 90 Minuten wach sein und das waren wir auch. Gegen den Ball waren wir immer da", lobte 02-Coach Nazir Saridogan. Dazu bestätigte Nikos Iosifidis seine starke Entwicklung nachhaltig.

Die 07er riegelten keineswegs nur ihren Strafraum ab, sondern spielten mutig ein hohes Pressing. Worauf die Biebricher erst nach der Pause Gegenmittel fanden. Balleroberung Saefudin Oukouiss, Pass in die Tiefe zu Iosifidis, der aus relativ spitzem Winkel versenkte. Parallel wurde der nach der Pause gekommene Niclas Siefert zum Impulsgeber. In der Entstehung war er ebenso wie Pascal Koch am 2:0 beteiligt. Wiederum gelangte der Ball steil zu Nikos Iosifidis, der erneut im Abschluss Kaltschnäuzigkeit demonstrierte. "Seine Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen", traut Saridogan seinem Offensiv-Ass noch einiges zu. Der Coach haderte letztlich einzig mit zwei, drei ausgelassenen Großchancen, erkannte aber auch die Leistung der 07er an: "Sie werden ihre Punkte holen und die Klasse halten." Während sich seine 02er schon wieder oben angesiedelt und jetzt in Hornau (Fr., 20 Uhr) ein Spitzenspiel vor der Brust haben. Acht Spiele, 16 Punkte, mit dem Vizemeister, der in Halbzeit eins nicht seinen besten Fußball gespielt hatte, ist zu rechnen.

Biebrich 02: Neumann; Emmel, Waldraff, Koch, Oukouiss, Nuernberg, Pinger, Reith, Amoako, Iosifidis, Zornhagen (Puchalla, Siefert, Offermann, Herranz).