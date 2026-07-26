Biebrich 02: Klasseleistung beim Pokalcoup über FC Eddersheim

Eddersheims Trainer Carsten Weber (Mitte) musste nach dem Spiel beim FV Biebrich eine hochverdiente Niederlage anerkennen. – Foto: Willi Roth

Wiesbaden. Klasseleistung der Fußballer von Biebrich 02 in der ersten Hessenpokalrunde gegen Hessenliga-Vizemeister FC Eddersheim: Der 3:2 (2:1)-Erfolg des Verbandsligisten (im Re-live des Wiesbadener Kurier noch einmal zu bewundern) lässt ein spannendes Match vermuten, doch in Wirklichkeit hätten die „Blauen“ vor 200 Zuschauern weit höher gewinnen können. Vom Sportlichen und vom Unterhaltungswert her betrachtet war es ein großer Appetithappen für die bevorstehende Runde. So viel scheint klar: Die 02er haben mit ihrem erhalten gebliebenen Team-Mix eine Mannschaft, die richtig gut Fußball spielt.

Das erkannten FCE-Keeper Felix Koob und Gäste-Coach Carsten Weber auch neidlos an. Sie kamen zum Shakehands zu Biebrichs Kapitän David Meurer. „Hochverdient“, bekannte Weber. Nach ausgeglichener erster Hälfte, in der seine Elf durchaus mit ihrer Kompaktheit und Ballsicherheit durchaus zu gefallen wusste, passierte nach dem Wechsel aus Gäste-Sicht Unerklärliches: „In der ersten Viertelstunde waren das bei uns ja fast Auflösungserscheinungen. Darüber wird zu sprechen sein. Das wird uns sicher nicht noch einmal passieren. Biebrich hätte höher gewinnen können“, fasste Carsten Weber zusammen und verwies auf etliche fehlende Spieler.

Während 02-Kapitän David Meurer, der im Abwehrzentrum dirigierte, mit unfassbarer Präsenz viele Situationen bereinigte, nach vorne antrieb und kurz vor der Pause nach Ecke von Maurice Pinger das 2:1 per Kopf erzielte, den Erfolg sichtlich genoss. Nach zunächst holpriger Vorbereitung „sind wir auf den Punkt da. Ich bin stolz auf die Jungs“, frohlockte er und strich auch den Anteil des Trainerteams mit Chefcoach Nazir Saridogan heraus. Und den Effekt, „dass unsere jungen, spritzigen Spieler gereift sind“.

Lob von Christian Hock

Christian Hock, in Wiesbadener lebender Ex-Sportdirektor der Offenbacher Kickers mit prägender Vergangenheit beim SV Wehen Wiesbaden, lobte als neutraler Beobachter: „Das war von Biebrich spielerisch gut. Sie haben sich viele Chancen herausgespielt. Und hinten hat David Meurer den Laden zusammengehalten.“ Eine mögliche berufliche Rückkehr zum Fußball könne er sich als Sportdirektor oder mit einer Aufgabe in einem Nachwuchsleistungszentrum vorstellen, aber „nicht mehr unbedingt als Trainer“, ließ Hock anklingen.

Maurice Pinger wird zum Alu-König

Per 18-Meter-Linksschuss-Aufsetzer hatte Tim Emmel, einer der starken Jungen, die geblieben sind, das 1:0 erzielt. Und Angel Arthee nach dem einzig wirklich heftigen Schnitzer in der 02-Abwehr mit feinem Schlenzer sofort ausgeglichen. Nach Meurers 2:1 war nach Wiederbeginn eigentlich von Eddersheimer Initiative auszugehen. Doch stattdessen brannten die Biebricher ihr Offensivfeuerwerk ab. Niclas Siefert, Impulsgeber auf der rechten Bahn, traf den Außenpfosten, erzielte später das 3:1, während Mittelfeld-Taktgeber Maurice Pinger zum Alu-König wurde. Zunächst klatschte seine Ecke an den Pfosten. Bald darauf zirkelte er rechts an den Torrahmen, kam binnen weniger Sekunden wieder an den Ball und schlenzte erneut ans Gebälk. Bis auf Derrick Amoako sei der Stamm zusammengeblieben, das zahle sich aus. „Es macht einfach Spaß“, bekräftigte Pinger und würde sich künftig mehr Zuschauerzuspruch wünschen.

Biebrich vereint alle Elemente des modernen Fußballs

Wo doch die spiel- und sprintstarke Mannschaft alle Elemente modernen Fußballs vereint: Robustheit, Spielstärke, Handlungsschnelligkeit mit schnellen Pässen in die Tiefe, gute Außenbahnen, schnelles kollektives Rückzugsverhalten und die hohe Bereitschaft, Fehler untereinander auszubügeln, imponierten. Platzsprecher Hans Jung, nach langen Dekaden auch mit 85 mit Herzblut am Mikrofon im Einsatz, traut dem Team in der am Freitag (19.30 Uhr) in Niederhöchstadt beginnenden Runde einiges zu. Und Keeper Mika Neumann betont: „Wir haben uns hohe Ziele gesetzt.“ Trainer Nazir Saridogan lebte den Moment des tollen Pokalsiegs, um sich gleichzeitig schon auf den Freitag zu fokussieren.

Biebrich 02: Neumann; Siefert, Meurer, Waldraff, Offermann, Toyosawa, Koch, Emmel, Acun, Pinger, Iosifidis (Lenk, Nuernberg, Babovic, Puchalla).

FCE: Koob; Schmitt, Letica, Donges, Demir, Orywol, Kraus, Arthee, Dos Santos Ferreira, Imek, Lüders (Voit, Hofmann, Muth, Cam).

Tore: 1:0 Emmel (18.), 1:1 Arthee (20.), 2:1 Meurer (45.), 3:1 Siefert (77.), 3:2 Kraus (90./Freistoß in den Winkel). - Zuschauer: 200.