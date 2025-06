Biebrich 02 II: Von der grauen Maus zur blauen Renn-Maus

Wiesbaden. Für die Fußballer des FV Biebrich 02 war es ein sensationelles Spieljahr, wie es nicht allzu oft passiert. Die Verbandsliga-Formation fast in die Hessenliga geklettert, der U23-Unterbau als Kreisoberliga-Zweiter in die Gruppenliga aufgestiegen und zuletzt noch der Hessenpokal-Triumph der A-Junioren im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt – viel besser geht es kaum mehr.

Der Aufstieg der Zweiten sorgt nun für eine noch bessere Verzahnung zwischen den beiden Männerteams. Einerseits in Verbindung mit dem scheinbar unerschöpflichen Talente-Reservoir bei den eigenen A-Junioren. Denen künftig als Sprungbrett zum Verbandsliga-Kader die Gruppenliga als Bühne geboten wird. Seit Volkan Zer und Ümit Balikci, zwei früher höherklassig erprobte Spieler mit großem Erfahrungsschatz, den 02-Unterbau übernommen haben, hat der Stellenwert des Unterbaus enorm an Bedeutung gewonnen. Weg vom „Graue-Maus-Image“, das sei ein generelles Anliegen gewesen, sagt Volkan Zer, der mit Balikci Herzblut, Emotionen und fußballerisches Know-how einbringt und vorlebt. „Aus meiner Zeit als Spieler weiß ich, was man im Training gut findet und was nicht“, sagt Zer, um seinen eigenen Stil mit klaren Vorgaben zu pflegen. „Ihr dürft Fehler machen“, das war eine Ansage an die jungen Spieler, die allesamt fußballerisches Potenzial mitbringen. „Wir müssen aber immer mehr laufen und kämpfen als der Gegner“, das war eine weitere Kernbotschaft des 39-Jährigen, der auf Einsätze in der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt zurückblickt.

Chefcoach Nazir Saridogan als Vorbild