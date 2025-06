Biebrich 02 hofft auf Verbleib der Defensiv-Säulen

Klar ist zudem, dass Mika Neumann (U19 TSV Schott Mainz) das Biebricher Torhüterteam verstärken wird. Dieses ist nun mit Paul Reichold, Uin Ono und Neumann komplett. Komplett ist außerdem das Mittelfeld: Denn mit Rückkehrer Aiman Tahiri (SV Erbenheim) und dem Japaner Kengo Tabira (FFV Sportfreunde 04/Frankfurt) kommen zwei Spieler für die offensiven Halbpositionen. „Aiman ist ein Biebricher Junge und hat gesehen, dass er sich bei uns wohlfühlen kann“, sagt Schug über den Neuzugang, der im vergangenen Sommer aus der eigenen A-Jugend zu Gruppenligist SV Erbenheim gewechselt war, dort mit 17 Torbeteiligungen eine starke Saison spielte. Ebenso kehrt Niklas Stegmaier nach dem einjährigen Intermezzo bei der Spvgg Hochheim 07 zu den 02ern zurück, durchlief genauso wie Tahiri nahezu alle Jugendmannschaften beim FVB. Ist zunächst jedoch erst für die U23 vorgesehen, die den Aufstieg in die Gruppenliga schaffte, erzählt Schug. „Wobei dies sehr verschwimmen wird in der kommenden Saison. Eine ganz strikte Trennung wird es nicht geben“, sagt der Sportliche Leiter und bekräftigt die enge Verzahnung zwischen den beiden Aktiven-Teams sowie der eigenen U19, die am 19. Juni in Hornau gegen die Eintracht um den Hessenpokal spielt.

Auch deshalb sollen die Lücken, die durch die Abgänge von Watai, Luft und Walter entstanden sind, möglichst mit den eigenen Talenten aufgefangen werden. Niko Puchalla könnte dabei Walter im Sturmzentrum ersetzen, Julian Klee, Saefudin Oukouiss, Jonas Nuernberg und Niclas Siefert sind auf mehreren Positionen in der Defensiv-Dreierkette und auf den Flügelverteidigerpositionen variabel einsetzbar. Ein externer Zugang im Sturm ist noch denkbar.