Biebrich 02: Hinten steht wieder die Null

Erleichertung und Jubel beim Team von Biebrich 02 nach dem Heimerfolg über Waldbrunn. – Foto: Willi Roth

Wiesbaden. Die Partie gegen den FC Waldbrunn geriet für Verbandsligist FV Biebrich 02 zur Rückkehr zu defensiver Stabilität. Hinten zu null spielen, das setzten die Schützlinge von Nazir Saridogan diesmal um. Wobei die Gäste vom FC Waldbrunn bereits in der ersten Hälfte eine Rote Karte zu verkraften hatten - Endstand 3:0 für die 02er.

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Nikos Iosifidis tankt Selbstvertrauen

Nach dem 3:6 in der Liga gegen Zeilsheim und dem 5:3-Erfolg im Pokal in Sonnenberg zählte für 02-Chefcoach Nazir Saridogan nur eine Kriterium: Ohne Gegentor bleiben. Das Team erfüllte prompt seine Vorgabe. „Das kostet zwar spielerische Elemente, aber mir war diese Stabilität wichtig“, sprach der Trainer von einem Schritt „in die richtige Richtung“. Wobei der Erfolg – 55 Minuten spielten die Biebricher nach Rot gegen Steffen Rücker als letzter Mann in Überzahl – nach seinem Geschmack weitaus höher hätte ausfallen können. Davon abgesehen durfte Nikos Iosifidis mit seinem Doppelpack Selbstvertrauen tanken, während Yusuf Ürel nach dem Strafraumfoul in Niko Puchalla vom Punkt an Keeper Leon Hasselbach scheiterte (78.). Gegen den FC Ederbergland (Sa., 21. März, 17.30 Uhr) erfährt die Heimspielserie der 02er nun die Fortsetzung.