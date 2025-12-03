Biebrich 02 hat „Bedarf“

„Fakt ist, wir planen was und Fakt ist, wir haben Bedarf. Grundsätzlich sind wir aber super-glücklich mit unserem aktuellen Kader“, betont er. Mit Nikos Iosifidis (Syndesmosebandriss) und Kengo Tabira (Handfraktur) werden indes zwei Spieler womöglich im neuen Jahr zurückkehren. Hinzu kommen „acht bis neun“ A-Junioren, die im Laufe der Rückrunde bei Erster oder Zweiter Mannschaft erste Schritte gehen sollen. Getestet wird gegen die Oberliga-Teams von RW Walldorf, Wormatia Worms und Waldalgesheim. Ehe es am 1. März mit dem Derby beim Türkischen SV wieder losgeht, danach folgen insgesamt neun Heimspiele.