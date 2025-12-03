Biebrich 02 hat „Bedarf“

Wiesbaden. Nach dem 0:3 gegen die SG Walluf legte der FV Biebrich 02 mit drei Liga-Siegen in Folge einen guten Endspurt hin. Nun soll der Kader punktuell mit ein bis drei Spielern verstärkt werden, verrät der Sportliche Leiter David Schug.
„Fakt ist, wir planen was und Fakt ist, wir haben Bedarf. Grundsätzlich sind wir aber super-glücklich mit unserem aktuellen Kader“, betont er. Mit Nikos Iosifidis (Syndesmosebandriss) und Kengo Tabira (Handfraktur) werden indes zwei Spieler womöglich im neuen Jahr zurückkehren. Hinzu kommen „acht bis neun“ A-Junioren, die im Laufe der Rückrunde bei Erster oder Zweiter Mannschaft erste Schritte gehen sollen. Getestet wird gegen die Oberliga-Teams von RW Walldorf, Wormatia Worms und Waldalgesheim. Ehe es am 1. März mit dem Derby beim Türkischen SV wieder losgeht, danach folgen insgesamt neun Heimspiele.