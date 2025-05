Biebrich 02 hakt Aufstieg nicht ab

„Wir haben nicht die Energie auf den Platz bekommen, die wir in den letzten Wochen hatten. Das war der Unterschied“, blickt Saridogan zurück. Seine Mannschaft war das spielbestimmende Team, hatte mehr Ballbesitz, während Hadamar auf Konter lauerte. „Wir haben in den entscheidenden Momenten den Ball nicht über die Linie gedrückt“, sagt Saridogan, der einige vergebene Großchancen gesehen hatte. Nach dem frühen Gegentor in Halbzeit eins habe das Team vor allem im zweiten Durchgang „alles versucht“. Entsprechend war die Stimmung auch nach dem Spiel in der Kabine. „Totenstille. Jeder war da mit sich beschäftigt und da war natürlich eine Leere im Kopf“, erzählt der Coach.

Im gleichen Zug überwiege der Stolz auf die Mannschaft, die nun „mit dem Schmerz wieder umgehen“ müsse. Nun jedoch in der Rolle des Jägers. „Wenn irgendjemand patzt, dann werden wir da sein“, schreibt Saridogan den Aufstieg keineswegs ab. Mit dem Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen Germania Okriftel können die Biebricher ein erstes Zeichen in Richtung Pohlheim und Zeilsheim senden. „Die werden heiß sein“, warnt Saridogan trotzdem vor dem kommenden Gegner. Mit einem Dreier könnten die 02er bis auf zwei Punkte auf die Zeilsheimer aufschließen, für die es zum Saisonabschluss in zwei Heimspielen gegen Waldbrunn und Dietkirchen geht. Den direkten Vergleich hätten die Biebricher bei Punktgleichstand mit dem SVZ immerhin gewonnen, bei Pohlheim sieht das hingegen anders aus. Nun gehe es darum, die letzten drei verbleibenden Spiele gegen Okriftel und den beiden Derbys gegen den SV Wiesbaden und bei der SG Walluf (der Wiesbadener Kurier überträgt im Livestream) so erfolgreich wie möglich zu bestreiten. Um im Aufstiegsrennen womöglich doch das letzte Wort zu haben.