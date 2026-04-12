Biebrich 02 hadert mit dem Referee Beim 0:1 gegen Aufstiegskandidat Hornau kann 02-Chefcoach Nazir Saridogan zwei Entscheidungen mit spielentscheidender Wirkung nicht nachvollziehen von Stephan Neumann · Heute, 14:09 Uhr · 0 Leser

Niklas Kern erzielte für die TuS Hornau den entscheidenden Treffer beim Auswärtssieg in Biebrich. – Foto: EC Fotografie

Wiesbaden. Beim FV Biebrich 02 liegt nach dem unglücklichen 0:1 gegen Aufstiegskandidat TuS Hornau nun der Fokus ganz auf dem Kreispokal-Halbfinale im Mittwoch (19.30 Uhr) beim Gruppenligisten SV Erbenheim. „Für den Verein, für die Mannschaft und für mich ein ganz wichtiges Spiel. Wir wollen ins Finale“, sagt 02-Coach Nazir Saridogan.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Hornau nutzte kurz vor der Pause einen Konter durch den Ex-Wallrabensteiner Niklas Kern. Ansonsten gab Biebrich, das auf David Meurer (Urlaub) verzichten musste, klar den Ton an. Als der eingewechselte Oskar Lenk sogleich traf, ertönte ein Abseitspfiff, mit dem die 02er nicht konform gingen. Eine knappe Entscheidung, Nazir Saridogan erkannte später nach Ansicht der Bilder eher keine Abseitsstellung.