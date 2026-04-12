Biebrich 02 hadert mit dem Referee

Wiesbaden. Beim FV Biebrich 02 liegt nach dem unglücklichen 0:1 gegen Aufstiegskandidat TuS Hornau nun der Fokus ganz auf dem Kreispokal-Halbfinale im Mittwoch (19.30 Uhr) beim Gruppenligisten SV Erbenheim. „Für den Verein, für die Mannschaft und für mich ein ganz wichtiges Spiel. Wir wollen ins Finale“, sagt 02-Coach Nazir Saridogan.
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Hornau nutzte kurz vor der Pause einen Konter durch den Ex-Wallrabensteiner Niklas Kern. Ansonsten gab Biebrich, das auf David Meurer (Urlaub) verzichten musste, klar den Ton an. Als der eingewechselte Oskar Lenk sogleich traf, ertönte ein Abseitspfiff, mit dem die 02er nicht konform gingen. Eine knappe Entscheidung, Nazir Saridogan erkannte später nach Ansicht der Bilder eher keine Abseitsstellung.
Glasklar war für ihn der Fall bei der Strafraumszene mit John Reith: „Er bekommt einen Schlag gegen das Laufbein in der Luft. Zu 100 Prozent Elfmeter, da gibt es keine zwei Meinungen. Das war schon in so einem wichtigen Spiel mit Blick auf den Schiedsrichter sehr, sehr unglücklich.“ Ein Pfostentreffer von Reith, der bereits Keeper Jakob Archut ausgespielt hatte, sowie Lenks Großchance kurz vor Schluss rundeten die Kette unglücklicher Momente aus 02-Sicht ab. „Kein Vorwurf an die Jungs. Mindestens ein Remis, wenn nicht sogar ein Sieg wäre verdient gewesen“, fand Saridogan. Nach dem Pokalspiel in Erbenheim geht es in die Liga nach Heuchelheim (So., 14 Uhr).
Tor: 0:1 Kern (42.). – Zuschauer: 130.