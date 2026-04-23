Biebrich 02: Für Topspiel gegen RW Hadamar gewappnet

Platz eins und zwei sind nicht mehr in Reichweite, aber das Team des FV Biebrich 02 gibt weiter Gas. – Foto: EC Fotografie

Dieser Text wird euch vom Wiesbadener Kurier kostenlos zur Verfügung gestellt

Der Doppelpack von Nikos Iosifidis brachte die Pausenführung. Burg verkürzte gleich nach Wiederbeginn, ehe 02-Coach Nazir Saridogan die idealen Joker brachte. Aiman Tahiri stellte im Finish auf 3:1. Auf das erneute Anschlusstor antwortete der ebenfalls eingewechselte Niko Puchalla in der Nachspielzeit mit dem vierten Gäste-Tor. Die gleichfalls von der Bank gekommenen Jonas Nuernberg und Saefudin Oukouiss fügten sich ebenfalls prima ein. Wichtig auch: Beim Stand von 1:2, als die Gastgeber auf den Ausgleich drängten, hielt Keeper Mika Neumann die 02er mit mehreren richtig guten Paraden im Spiel. „Wir hatten Spaß und Lust am Ball“, freute sich Saridogan über das entfachte Feuer auf dem Platz. Man wolle auf gar keinen Fall in den letzten Spielen in einen Freundschaftsspiel-Modus verfallen, sondern möglichst jedes Spiel gewinnen, liefert der Coach gleich die Vorlage für den Sonntag. Im Hinspiel hatte Biebrich in Hadamar 3:1 gewonnen.