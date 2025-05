Biebrich 02 fliegt zurück an die Tabellenspitze

Allerdings könnte Pohlheim am Sonntag durch einen Sieg beim Letzten SC Waldgirmes II mit den nun spielfreien „Blauen“ nach Punkten gleichziehen. Und hätte bei Punktgleichheit im Endklassement dank der zwei Saisonsiege über Biebrich den besseren direkten Vergleich. Und der ist bei Punktgleichheit das erste Kriterium. Für die 02er geht es am 11. Mai mit der Partie bei RW Hadamar weiter. Vor dem Rundenfinale am 25. Mai in Walluf haben sie gegenüber Pohlheim das mutmaßlich schwerere Restprogramm. Doch Trainer Nazir Saridogan und seine Mannschaft sind fest entschlossen, diese Ausnahmesaison als Erster oder Zweiter abzuschließen.

Das kam gegen Dietkirchen zum Ausdruck. Marco Waldraff (13./per Kopf nach Freistoß von Maurice Pinger), Tim Emmel (21./nach Pass von Saefudin Oukouiss) und Wirbelwind Iosifidis (24./feine Einzelleistung) stellten ruckzuck auf 3:0 – der Ex-Wehener Raphael Laux im Gäste-Kasten war genauso perplex wie seine Vorderleute. Dietkirches 3:1 blieb ein Strohfeuer, Iosifidis krönte seine super Vorstellung in der Offensiv-Zentrale mit zwei weiteren Treffern – die 02-Fans spendeten Szenenapplaus. „Es freut mich, dass er das, was ich von ihm aus dem Training kenne, jetzt im Punktspiel auf den Platz gebracht hat“, lobte Nazir Saridogan die Entschlossenheit des 20-Jährigen und zugleich die Teamleistung: „Wir waren nach anfänglicher Chance von Dietkirchen dominant, hatten viel Ballbesitz und haben viele Chancen kreiert – eine runde Leistung.“

Bei Elias Walter kein Risiko eingegangen



Was auch Niclas Siefert einschloss, der für den Gelb-Rot-Gesperrten David Meurer in die Defensive rückte, einen stabilen und sicheren Part spielte. Nach einer in Pohlheim erlittenen Muskelverletzung entschied Saridogan, bei Elias Walter nach dem Warmmachen kein Risiko einzugehen, beorderte stattdessen Ben Zornhagen in die Anfangsformation. Fakt ist: Wer auch immer reinkommt, bringt Qualität mit und hat es leicht, sich in einem homogenen Gefüge zu integrieren.

FV Biebrich 02: Reichold; Luft, Waldraff, Siefert (88. Mojahedi), Koch (85. Klee), Oukouiss, Emmel, Reith (75. Nuernberg), Pinger, Zornhagen, Iosifidis.

Tore: 1:0 Waldraff (13.), 2:0 Emmel (21.), 3:0 Iosifidis (24.), 3:1 Leukel (55.), 4:1, 5:1 Iosifidis (72./77.). – Zu.: 160.