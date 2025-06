Biebrich 02 feiert U19-Pokalcoup für die Vereinsgeschichte

Kelkheim. Die A-Junioren des FV Biebrich 02 sind Hessenpokalsieger. Nach 90 Minuten purem Kampf setzte sich der absolute Underdog mit 4:2 gegen die U19 von Eintracht Frankfurt durch, durfte am Ende den Wanderpokal verdient in die Höhe strecken. „Geiles Team“, strahlte Biebrichs Niclas Siefert, der per Traumtor zum 4:2 (78.) die Entscheidung erzielte. Denn die 02er boten den Jung-Adlern auf der Sportanlage der TuS Hornau über die gesamte Distanz Paroli in dem packenden VRM-Livespiel.. „Wir sind alle begeistert von dem, was wir da auf dem Platz gesehen haben“, war Salih Dik-Fesci, 02-Coach, nach Abpfiff mehr als stolz auf seine Mannschaft.