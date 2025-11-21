Biebrich 02 erwartet "angeschlagenes" Dietkirchen

Niko Puchalla (links) - hier im Zweikampf gegen Wallufs Jonas Dalbert (rechts) - beendete gegen Juno Burg seine Torflaute. – Foto: Jörg Halisch - Archiv

Wiesbaden. Mit dem 5:2-Heimerfolg gegen Juno Burg steckte der FV Biebrich 02 den Derby-Nackenschlag gegen die SG Walluf (0:3) gut weg. Einen Nackenschlag kassierte auch der TuS Dietkirchen, der beim SVW mit 2:7 unter die Räder kam. Danach folgte die Veränderung in der Coachingzone. „Sie sind angeschlagen, werden aber versuchen dieses 2:7 wiedergutzumachen“, erwartet 02-Coach Nazir Saridogan einen heißen Gegner, den es am Samstag (16.30 Uhr) zu knacken gilt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Morgen, 16:30 Uhr FV Biebrich FV Biebrich TuS Dietkirchen Dietkirchen 16:30 live PUSH