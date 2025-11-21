Biebrich 02 erwartet "angeschlagenes" Dietkirchen

Wiesbaden. Mit dem 5:2-Heimerfolg gegen Juno Burg steckte der FV Biebrich 02 den Derby-Nackenschlag gegen die SG Walluf (0:3) gut weg. Einen Nackenschlag kassierte auch der TuS Dietkirchen, der beim SVW mit 2:7 unter die Räder kam. Danach folgte die Veränderung in der Coachingzone. „Sie sind angeschlagen, werden aber versuchen dieses 2:7 wiedergutzumachen“, erwartet 02-Coach Nazir Saridogan einen heißen Gegner, den es am Samstag (16.30 Uhr) zu knacken gilt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Sturm-Hoffnung Niko Puchalla beendete gegen Juno Burg seine Durstrecke von neun torlosen Spielen in Folge, nachdem er in den ersten vier Saisonspielen immer getroffen hatte. „Ich hoffe, dass sein Knoten geplatzt ist“, sagt Saridogan, der wieder auf Kader-Rückkehrer Saefudin Oukouiss bauen kann. Gemäß der dünnen Kaderdecke, vor allem in der Offensive – Kengo Tabira (Hand gebrochen), Nikos Iosifidis (Syndesmosebandriss) und Gero Herranz (pausiert) fallen aus – schließt Saridogan Verstärkungen im Winter nicht aus.