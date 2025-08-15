Biebrich 02 erstmals im DFB-Pokalfieber

Wiesbaden. Einmalige Konstellation beim Verein Biebrich 02: Am Sonntag spielen hintereinander drei erfolgreiche Teams der 02er – am „Tag der Blauen“ kostet das Tagesticket 12 Euro. Klar, dass für jede Partie auch einzeln bezahlt werden kann. Für 5 Euro sind Erwachsene (Jugendliche bis 18 Jahre sind frei) beim Highlight des Tages auf dem Rasen des Jürgen-Grabowski-Sportfelds dabei: Um 14.30 Uhr treffen die Biebricher A-Junioren als Hessenpokal-Champion in der 1. DFB-Pokalrunde auf den hoch eingeschätzten Nachwuchs aus der Schmiede des Zweitligisten Karlsruher SC.

Den Start des langen Biebricher Fußballtags, der den Verantwortlichen und dem Helferteam einiges abverlangen wird, macht das Gruppenliga-Heimspiel der in diesem Jahr aufgestiegenen U23 gegen Alemannia Nied um 11 Uhr. Die Partie ist auf dem großen, am Vereinsheim gelegenen Kunstrasen geplant, dessen Decke danach zu Wochenbeginn entfernt wird, um die Installation eines neuen Kunstgrün-Teppichs vorzubereiten.

Zum Abschluss ist die Partie der Verbandsliga-Männer, 2024/25 stolzer Vizemeister und im Aufstiegsrückspiel nur knapp am SC Dortelweil gescheitert, gegen SF/BG Marburg vorgesehen. Spielbeginn 17 Uhr auf dem Rasenfeld, sofern das A-Jugend-Pokalmatch nicht in die Verlängerung oder gar ins Elfmeterschießen gehen sollte. Alternativ müsste das Verbandsliga-Spiel auf Kunstrasen stattfinden.

02-Männer ein Mal fast im DFB-Pokal: Zuvor sind alle Augen auf das Pokalspiel gerichtet. Biebrich 02 im DFB-Pokal, das gab es schließlich noch nie. Clubchef Heinz-Jürgen Hauzel erinnert sich an eine denkbar knapp verpasste Chance der Männer in den 1990ern, als es gegen Eintracht Haiger um den Einzug in die 1. DFB-Pokalrunde ging. Seinerzeit ließen die 02er einiges an Chancen liegen, verloren schließlich denkbar unglücklich nach Elfmeterschießen. Und ärgerten sich umso mehr, als anschließend Haiger den 1. FC Kaiserslautern zugelost bekam.

Pokalhelden des Jahrgangs 2006 sind zu den Aktiven aufgerückt: Jetzt holen es die Youngster des aktuellen A-Jugendjahrgangs nach, nachdem der Vorgänger-Jahrgang vergangene Runde nicht nur einen tollen dritten Rang in der Hessenliga belegt, sondern nach denkwürdigen Spielen mit Siegen über Darmstadt 98 (2:1) und im Endspiel gegen die Frankfurter Eintracht (4:2) den Hessenpokal nach Biebrich geholt hatte.

„Es ist natürlich bedauerlich, dass der starke 2006er Jahrgang in dieser Runde nicht mehr mitspielen kann. Die Jungs haben den Erfolg erst möglich gemacht und hätten sich das Spiel verdient gehabt“, ist Trainer Salih Dik Fesci bei aller Vorfreude auf das Spiel auch etwas geknickt. Immerhin waren gegen die Eintracht schon neun Spieler auf dem Spielberichtsbogen, die als jetzt älterer Jahrgang weiter zum Team gehören. Eine einmalige Situation übrigens, dass alle 18 Spieler, die im Endspiel auf dem Bogen standen, auch weiterhin im Verein aktiv sind. Ein Beleg für das herausragende Standing der oberen Jugendmannschaften und der beiden Biebricher Seniorenteams. Saefudin Oukouiss, Niko Puchalla und Niclas Siefert sind in der Ersten gesetzt, auch Gero Herranz, Elia Mottura und Jonas Nürnberg kamen dort in den ersten beiden Begegnungen schon zum Einsatz.