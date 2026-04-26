Biebrich 02 entzaubert Hadamar In Überzahl sorgt Verbandsligist gegen heißen Aufstiegskandidaten mit Blitz-Fünferpack für Furore von Stephan Neumann · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

02-Keeper Mika Neumann und Derrick Amoako mussten gegen Hadamars Larion Kosuchin eingreifen - ehe der Biebrich-Express loslegte. Am Ende hieß es 5:1 für die Heimelf. Foto: Jörg Halisch

Region. Klar, in der zweiten Hälfte war das Team von Verbandsliga-Aufstiegskandidat RW Hadamar nach einer Ampelkarte nur noch zu zehnt. Doch fünf Tore binnen 14 Minuten gegen einen möglichen künftigen Hessenligisten wollen erst einmal erzielt sein. Biebrich 02, Vizemeister der vergangenen Runde, brachte dieses Kunststück fertig – Endstand 5:1 für die „Blauen“.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Nach der Ampelkarte gegen Gästespieler Brooklyn Wölfinger gab 02-Coach Nazir Saridogan in der Pause die Devise „geduldig bleiben“ aus. Seine Schützlinge hielten sich nur bedingt daran, warfen den Offensiv-Motor an und erzielten im Handumdrehen fünf Tore – besser war die Überzahl nicht auszunutzen.