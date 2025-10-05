Biebrich 02 entzaubert Hadamar

Hadamar. Der FV Biebrich 02 setzte mit dem famosen 3:1(1:0)-Auswärtssieg im Verfolgerduell bei RW Hadamar ein echtes Ausrufezeichen. Und geht mit breiter Brust in das Derby am kommenden Freitag (19:30 Uhr, zu sehen im Livestream des Wiesbadener Kurier) gegen den SVW.

Hadamar mit Topchancen durch Nico Rieble (14.), Marc Fichtner (18.) und Tolga Demirbas (31.), die Biebricher aber mit der Führung nach einem ihrer starken Umschaltmomente – John Reith veredelte die Szene nach Vorlage von Derrick Amoako zum 1:0. Direkt nach der Pause kamen Biebricher Geschlossenheit und Effizienz noch mehr zum Ausdruck. Tim Emmel stellte nach Stationen über Maurice Pinger und Niclas Siefert auf 2:0. Ehe Jonas Nuernberg vom rechten Strafraumeck Maß nahm, herrlich im linken Giebel einschweißte. Wichtig aber auch, dass in der ersten Hälfte Keeper Paul Reichold mehrfach glänzend pariert hatte. „Chapeau! Das hatten uns einige vorher vielleicht nicht zugetraut. Vor der Pause haben wir noch zu viel zugelassen, danach aber gut verteidigt und letztlich verdient gewonnen“, lobte 02-Chefcoach Nazir Saridogan

Biebrich 02: Reichold; Emmel, Koch, Nuernberg, S. Oukouiss, Amoako, Siefert, Reith (88. Herranz), Pinger, Puchalla (87. A. Tahiri), Iosifidis (90.+1 Klee).