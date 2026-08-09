Biebrich 02: Englische Woche mit 5:0 gekrönt

Biebrich siegt nach dem umkämpften 3:3 gegen TuS Hornau mit 5:0 gegen Marburg. Biebrichs Nummer zehn, Nikos Iosifidis, durfte sich mit seinem ersten Saisontreffer belohnen. – Foto: EC Fotografie (Archiv)

Wiesbaden. Das 3:3 in Hornau hatte dem Team des FV Biebrich 02 einiges abverlangt. Aber gegen SF/BG Marburg war die Frische zurück. Die 02er glänzten als Einheit, stimmten sich auf das Derby beim Türkischen SV (So., 16 Uhr) ein.

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FV Biebrich 02 - SF/BG Marburg 5:0 (2:0)

Das 3:3 unter der Woche in Hornau schien den 02ern kein bisschen in den Knochen zu stecken. Sie begannen gewohnt zielstrebig und wurden belohnt, als Nikos Iosifidis die Vorlage von Niclas Siefert verwertete (19.). Siefert legte mit Vorstoß aus der Abwehr bis zur Grundlinie auch das von Noel Acun erzielte 2:0 sehenswert auf (35.). Der Ex-Walldorfer Acun ist mit seiner Technik und Ballsicherheit aus der Biebricher Offensive nicht mehr wegzudenken, erhöhte nach der Pause auf 3:0. Siefert wiederum zog von rechts nach innen, versenkte mit links zum 4:0, ehe der für Acun gekommene Santiago Babovic sofort als 5:0-Schütze zündete. Tim Emmel war vorsorglich aufgrund seiner Leistenblessur ausgewechselt worden, doch die Biebricher blieben auf Kurs, spürten am Ende die Belastung des Hornau-Spiels, hielten aber das zu Null. Diese Einstellung und die Gesamtleistung gegen keineswegs schwache Marburger fand 02-Chefcoach „super“, mahnte aber zugleich, nicht mal ansatzweise in Selbstzufriedenheit zu verfallen. Mit dem Stadtknüller beim Türkischen SV (So., 16 Uhr) wartet jetzt das Derby der ranghöchsten Wiesbaden Amateurteams.