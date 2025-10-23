Biebrich 02: Den Chancen-Fluch verscheuchen

Wiesbaden. Ungewohnte Situation beim FV Biebrich 02: Beim SV Wiesbaden und beim TSV Steinbach Haiger II hieß es zuletzt 0:2. Wobei die Chancen aus beiden Spielen wohl im Normalfall zum Punkten gereicht hätten, wenn nur ein Teil der Hochkaräter genutzt worden wäre. Beim noch sieglosen FV Breidenbach (Sa., 16 Uhr) wollen die 02er zurück zur Effizienz finden.
Wie etwa Anfang Oktober beim 3:1 in Hadamar. Bei diesem Coup war Nikos Iosifidis noch dabei, traf zwar nicht, setzte aber im Sog seiner sehr guten Form Offensivakzente. Jetzt sorgt ein Anriss des Syndesmosebands dafür, dass der Stürmer wohl bis zur Winterpause kein Spiel mehr machen kann, befürchtet Chefcoach Nazir Saridogan. Ein Ausfall, der schmerzt. Doch Saridogan sieht genug Qualität im Kader. Spieler wie Niko Puchalla, Ben Zornhagen, Philipp Offermann und Aiman Tahiri, bislang nicht konstant in der Startelf, könnten sich beweisen, sagt der 02-Trainer, der trotz der zwei Niederlagen gute Stimmung und hohe Trainingsintensität verspürt.
Das gelte auch für die Torhüter Mika Neumann und Paul Reichold, die er wechselweise einsetzt. „Das ist mit beiden abgesprochen. Sie sind sehr professionell und motiviert, pushen sich im Training“, weiß Saridogan, dass er auf zwei starke Keeper bauen kann. Und was das Spiel beim sieglosen Schlusslicht Breidenbach angeht, sagt er: „Ich schaue nicht auf die Tabelle. Klar wollen wir gewinnen. Aber dazu brauchen wir eine Topleistung.“