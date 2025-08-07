02-Coach Nazir Saridogan kann von der Bank angesichts des ausgewogen besetzten Kaders immer gut nachlegen. – Foto: Willi Roth

Biebrich 02: Das macht Mut für die Partie in Dietkirchen Der Vizemeister will auswärts an den Derby-Erfolg gegen den Türkischen SV anknüpfen - Zweikampf um den Platz zwischen den Pfosten mit neuem Torwarttrainer Verlinkte Inhalte VL Hessen Mitte FV Biebrich Dietkirchen Marco Waldraff Mika Neumann + 3 weitere

Wiesbaden. Mit dem 2:0 über den zuvor seit Anfang Oktober 2024 ungeschlagenen und jetzt spielfreien Türkischen SV hat Vizemeister FV Biebrich 02 einen starken Start hingelegt. Weil es als Kollektiv und auf Schlüsselpositionen gepasst hat.

Dieser Text wird euch kostenlos vom Wiesbadener Kurier zur Verfügung gestellt Zwei starke Keeper pushen sich unter neuem Torwartcoach

Im Tor spielte Mika Neumann (U19 Schott Mainz). Ihn sieht Chefcoach Nazir Saridogan mit Paul Reichold, dem Stammkeeper der vergangenen Runde, der an einer Fingerblessur laborierte, auf einem absolut gleichstarken Level. „Beide sind fokussiert, beide pushen sich“, freut sich Saridogan in diesem Zusammenhang auch über die Arbeit von Torwartcoach Bernd Jayme, den er aus seiner Spielerzeit bei Darmstadt 98 kennt und jetzt zu den 02ern gelotst hat. Neben einem China-Aufenthalt zählen die Stationen Carl Zeiss Jena, TSG Hoffenheim und SV Sandhausen zu seiner bewegten Vita. Offen ist noch, wer im 02-Tor die Nummer eins wird. Marco Waldraff erledigt Job in Defensiv-Zentrale prima