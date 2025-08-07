Biebrich 02: Das macht Mut für die Partie in Dietkirchen

Wiesbaden. Mit dem 2:0 über den zuvor seit Anfang Oktober 2024 ungeschlagenen und jetzt spielfreien Türkischen SV hat Vizemeister FV Biebrich 02 einen starken Start hingelegt. Weil es als Kollektiv und auf Schlüsselpositionen gepasst hat.
Im Tor spielte Mika Neumann (U19 Schott Mainz). Ihn sieht Chefcoach Nazir Saridogan mit Paul Reichold, dem Stammkeeper der vergangenen Runde, der an einer Fingerblessur laborierte, auf einem absolut gleichstarken Level. „Beide sind fokussiert, beide pushen sich“, freut sich Saridogan in diesem Zusammenhang auch über die Arbeit von Torwartcoach Bernd Jayme, den er aus seiner Spielerzeit bei Darmstadt 98 kennt und jetzt zu den 02ern gelotst hat. Neben einem China-Aufenthalt zählen die Stationen Carl Zeiss Jena, TSG Hoffenheim und SV Sandhausen zu seiner bewegten Vita. Offen ist noch, wer im 02-Tor die Nummer eins wird.
Klar ist, dass Routinier Marco Waldraff seinen Job in der Defensive, versehen mit guter Kommunikation, prima erledigt hat. Und vorne Youngster Niko Puchalla, der stets 90 Minuten brummt, gleich getroffen hat. Alles hoffnungsvolle Aspekte für den Auftritt beim TuS Dietkirchen (Sa., 16 Uhr). Zumal Nikos Iosifidis, besonders im Saisonendspurt 2024/25 in der Offensive eine feste Größe, aus dem Urlaub zurückkehrt, zudem Youngster Jonas Nuernberg (ebenfalls Urlaub) wieder zur Verfügung. Fraglich ist allerdings der Einsatz des angeschlagenen John Reith. Aber auch das ist eine Biebricher Stärke: Durch den ausgewogen bestückten Kader können Ausfälle kompensiert werden und starke Einwechselspieler zum Faktor werden.