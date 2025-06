Biebrich 02 braucht für Aufholjagd die perfekte Leistung

„Ich kann erklären, warum das Ergebnis so zustande kam. Warum das gerade in so einem Spiel passiert, kann ich mir nicht erklären“, sagt Biebrich-Coach Nazir Saridogan. Besonders die rechte Biebricher Abwehrseite war anfällig – immerhin fielen über diese alle Dortelweiler Treffer. „Die Situation, die wir in der zweiten Halbzeit hatten, ist nicht oft passiert, aber bereits ein, zweimal in dieser Saison“, fiel die Saridogan-Elf in alte Muster. Etwa wie beim 0:3 im Derby-Hinspiel gegen den SV Wiesbaden. „Zu statisch, zu wenig Bewegung, kein gutes Zweikampfverhalten“, analysierte Saridogan die Leistung der zweiten Hälfte beim SCD. Der Kopf sei schlichtweg „stärker als der Wille“ gewesen.

Für das Rückspiel sollen zunächst „die Basics über 90 Minuten“ stimmen. Ohne dabei die grundlegende Herangehensweise zu verändern, die die Biebricher die gesamte Saison über so stark gemacht hat. „Spielkontrolle, viel Bewegung“, gepaart mit einer „körperlichen“ Komponente, skizziert Saridogan den Ansatz für eine mögliche Aufholjagd. „Wir haben in der ersten Halbzeit schon gezeigt, was wir können, haben uns aber einfach nicht belohnt“, hatte er einige gute Gelegenheiten von John Reith oder Nikos Iosifidis, der für den erkrankten Elias Walter im Sturmzentrum auflief, gesehen. Der die Aufgabe gut löste, ein klassischer Neuner wie Walter, bei dem Hoffnung auf ein Einsatz im Rückspiel besteht, hätte den 02er sicherlich gutgetan. Ohne seine Mannen bremsen zu wollen, brauche es über die gesamte Distanz eine nahezu perfekte Leistung: „Wir müssen es nicht über die ersten 15 Minuten entscheiden“, sagt Saridogan.