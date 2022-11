– Foto: Timo Babic

Bicken will keine Einladungen mehr verteilen Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga empfängt der TSV Bicken am Sonntag den FSV Schröck. Die SG Eschenburg will bei der SG Waldsolms nachlegen +++

DILLENBURG - Das Jahr in der Fußball-Gruppenliga biegt auf die Zielgerade ein. Die SG Eschenburg will in Kraftsolms bei der SG Waldsolms den Aufwärtstrend bestätigen, der TSV Bicken im letzten Heimspiel des Jahres gegen den FSV Schröck gewinnen.