Bicken sammelt Punkt für den Klassenerhalt

DILLENBURG - Frauenfußball-Verbandsligist TSV Bicken bleibt nach einem 2:2 beim TuS Naunheim weiter auf einem Nichtabstiegsplatz. In der Gruppenliga war die SG Eschenburg nach ihrem 3:1 am Mittwoch gegen Erdhausen am Sonntag erneut im 3:1 erfolgreich: Diesmal in Reiskirchen/Saasen.